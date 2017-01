Lagerhalle in Flöha völlig abgebrannt

erschienen am 14.01.2017



Freitag. Am Freitagabend ist in Flöha eine Lagerhalle völlig abgebrannt. Die etwa 400 Quadratmeter große Halle stand in zweiter Reihe zwischen der Bahnhofstraße und der Rudolf-Breitscheid-Straße. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, aber es entstand hoher Sachschaden.

Da die Lagerhalle unmittelbar in Nähe eines Mehrfamilienhauses stand, mussten die Bewohner wegen der Rauchgasentwicklung für etwa eine Stunde ihre Wohnungen verlassen, sagte Einsatzleiter Matthias Richter. Danach durften sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Augustusburger Straße und Bahnhofstraße waren in dem Bereich der Brandstelle vorübergehend komplett gesperrt.