Lehrer und Elternrat bewerten Maßnahmepaket skeptisch

Jahrelang hat Pädagoge Ralf Peterhänsel angemahnt, was aus seiner Sicht im Bildungswesen falsch läuft. Jetzt reagiert das Kultusministerium zwar auf den Lehrermangel. Doch die Lösungsansätze stoßen auf Kritik.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 07.11.2016



Flöha. Schulstunden fallen aus, altgediente Pädagogen arbeiten an der Leistungsgrenze, die ersten Seiteneinsteiger ohne Lehrerausbildung haben das Handtuch geworfen: Der Lehrermangel an mittelsächsischen Bildungseinrichtungen hat Folgen für die Schüler. Mit einem 213 Millionen Euro schweren Maßnahmenpaket will das Kultusministerium nun die Lehrerversorgung in Sachsen verbessern. Das sieht unter anderem die Qualifizierung von Seiteneinsteigern und deren bessere Bezahlung vor. Es gibt künftig höhere Einstiegsgehälter an Oberschulen sowie finanzielle Anreize für ältere Lehrer, wenn sie über das 63. Lebensjahr hinaus arbeiten.

Das Paket kommt zu spät, sagt Ralf Peterhänsel, der seit über 25 Jahren als Lehrer tätig ist. "Das Kind ist schon lange in den Brunnen gefallen."

Die ersten Quereinsteiger, also Menschen aus anderen Berufsgruppen, die offene Lehrerstellen besetzt haben, sind bereits wieder weg. "Das betrifft zehn Prozent der seit August 2015 eingestellten Seiteneinsteiger", sagt Lutz Steinert, Pressesprecher der Bildungsagentur Chemnitz. Ob und wie viele der 124 im August dieses Jahres eingestellten "Neu-Lehrer" aufgegeben haben, konnte Steinert nicht sagen. "Dazu gibt es keine Erhebungen", sagt er. "Es ist uns sehr schwergefallen, die 229 offenen Vollzeitstellen zu besetzen, es ist aber gelungen." Er räumte ein, dass es dennoch weiterhin zu vielen Ausfallstunden kommt. Die Bildungsagentur könne auf kurzfristige Ausfälle durch Krankheit oder ähnliches nicht immer zeitnah reagieren.

Für Pädagoge Peterhänsel ist das keine Überraschung. Er habe seit Jahren auf die Missstände aufmerksam gemacht und Briefe an die Regierung geschrieben. "Wenn überhaupt, kamen nur allgemein formulierte Antworten", sagt der 60-Jährige, der am Freiberger Schollgymnasium tätig ist. Ihn ärgere, dass mit den aktuellen Lösungsansätzen vor allem die altgedienten Lehrer zum Teil noch mehr belastet würden und ihre jahrzehntelange sehr gute Arbeit nicht gewürdigt werde.

Grund für die Mehrbelastung sei neben Vertretungsstunden, Sprechstunden mit Schülern sowie der Betreuung von Referendaren und Praktikanten auch die Einarbeitung von Seiteneinsteigern. "Ich bin dankbar, dass sie uns unter die Arme greifen", sagt Peterhänsel. "Aber dass jetzt die Bezahlung der Seiteneinsteiger verbessert werden soll, ist schon ein wenig ein Hohn für uns."

Das Maßnahmenpaket der Landesregierung sieht unter anderem vor, dass ältere Lehrer bei weniger Arbeitsstunden mehr Geld erhalten, wenn sie länger im Dienst bleiben. "Das ist ein Schritt in die falsche Richtung", sagt Peterhänsel. Die aktuell hohe Anzahl an Krankmeldungen sei ein deutliches Zeichen dafür, dass Lehrer unter großem Stress stehen. "Da ist man doch froh, wenn man in Rente gehen kann." Er selbst habe als Quereinsteiger begonnen, sich jahrelang weitergebildet und qualifiziert. "Um ein Gehalt zu bekommen, das nicht viel höher ist als das, was die Seiteneinsteiger jetzt erhalten", sagt er. "Man hätte vor Jahren in die Attraktivität des Lehrerberufs investieren müssen."

Das sieht Peter Lorenz genauso. Der Vorsitzende des Landes- und Kreiselternrates sieht zwar ein, dass es die Bildungsagentur Chemnitz besonders schwer hat, offene Stellen zu besetzen. Denn in Chemnitz werden nur Grundschullehrer ausgebildet. Im Gegensatz zu Dresden oder Leipzig gibt es in Chemnitz aber keine Lehrerausbildung für Oberschulen oder Gymnasien - und damit auch keine vor Ort ausgebildeten Referendare. "Die offenen Stellen aber mit Seiteneinsteigern zu besetzen und deren Lohn jetzt erhöhen zu wollen, wird für Ärger sorgen", sagt Lorenz. "Bei den Eltern, weil sie sich fragen, ob ihre Kinder überhaupt richtig unterrichtet werden. Und bei den Lehrern, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen." Der Elternrat wolle beobachten, wie sich das Maßnahmenpaket auswirkt und Ausfallstunden protokollieren.

In Mittelsachsen wird es dabei genug zu tun geben. Allein am Freiberger Schollgymnasium fielen im August 158, im September sogar 294 Stunden aus. In Frankenberg, Brand-Erbisdorf und Mittweida mussten zu Schuljahresbeginn sogar ganze Unterrichtsfächer ausfallen, weil Lehrer fehlten.