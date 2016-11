Maskierter raubt Tankstelle aus

Flöha (dpa/sn) - Ein maskierter Mann hat in Flöha eine Tankstelle ausgeraubt. Der Mann habe am Mittwochabend mit einem pistolenähnlichen Gegenstand eine Mitarbeiterin bedroht und Bargeld gefordert, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen in Chemnitz. Die Frau gab dem Unbekannten die Tageseinnahmen aus der Kasse. Der Maskierte flüchtete mit der Beute.