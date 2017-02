Mit dem Wasser steigt die Sorge

Seit Montagnachmittag sind die Pegelstände der Flüsse der Region deutlich angestiegen. Seit gestern gilt Hochwasserwarnung für die Mulde. In Falkenau schwemmt es indes ein altbekanntes Thema hoch.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 22.02.2017



Flöha. Schneeschmelze im Erzgebirge, anhaltend milde Temperaturen und Regen haben in der Region zum deutlich sichtbaren Anstieg von Pegeln der Flüsse und Bäche geführt. Allein in der Flöha ist der Wasserstand am Messpunkt nahe der Fußgängerbrücke von Montag, 15Uhr bis gestern zur gleichen Zeit um mehr als 80 Zentimeter angestiegen. 19.45 Uhr waren es 228 Zentimeter und damit nur noch wenige Zentimeter bis zur Alarmstufe 1, die bei 2,40 Metern ausgelöst wird.

Fast schon sprunghaft stieg der Pegel am Montagabend, als es stärkeren Niederschlag gab. Und eben solcher Niederschlag ist für die kommenden Tage wieder angekündigt. Für die Experten des Landeshochwasserzentrums ist die Lage noch nicht dramatisch, wie Pressesprecherin Anne-Christin Matthies-Umhau gestern auf Anfrage mitteilte. "Allerdings werden für einige Flüsse Hochwasserwarnungen herausgegeben, darunter auch die Mulde", sagte sie am frühen Nachmittag.

Da war abzusehen, dass einige größere Flüsse bis zum Abend einen Pegel erreicht haben würden, bei dem Alarmstufe 1 ausgelöst wird. Auch bei der Flöha, wo der Pegel viertelstündlich um mindestens einen Zentimeter anstieg. "Alarmstufe 1 bedeutet, dass die meteorologische Lage und die Hochwassersituation im Flussgebiet ständig beobachtet werden", sagte Sprecherin Matthies-Umhau. Zudem würden Funktionsfähigkeit der Informations- und Meldewege sowie die technische Einsatzbereitschaft überprüft.

"Insgesamt ist die Hochwassersituation zurzeit regional begrenzt auf niedrigem Niveau. Ab Donnerstag kann sich die Hochwassersituation bei Eintreten der vorhergesagten Niederschläge leicht verschärfen", so die Sprecherin. Zudem gelte für Bereiche mit viel Schnee, also auch für die Höhenlagen des Erzgebirges, von wo aus das Schmelzwasser in die Niederungen abfließt, bis zum Donnerstag eine amtliche Warnung vor Tauwetter, herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst.

Mit etwas Sorge betrachtete auch Bärbel Schröder aus Falkenau die Entwicklung des Wasserstandes der Flöha. Aus ihrem Laden an der Ernst-Thälmann-Straße kann sie direkt auf den Fluss schauen. Oder besser: Auf einen langen schwarzen Folienberg, der zwischen Straße und Fluss liegt. Die einst als temporärer Hochwasserschutz errichtete Mauer aus Sandsäcken und Folie ist den Anwohnern schon lange ein Dorn im Auge und hat zu vielen Diskussionen geführt. "Denn an der tiefsten Stelle hört diese Mauer plötzlich auf, sie nützt also nur etwas, wenn in Notsituationen zusätzliche Säcke hingelegt werden. Und dafür ist manchmal nur sehr wenig Zeit", sagt Bärbel Schröder.

Zudem sei die schwarze Mauer einfach nur hässlich, weshalb es auch schon das Bestreben gab, sie abbauen zu lassen. Als Reaktion darauf ließ die Stadt Flöha als verantwortliche Kommune die Anwohner selbst entscheiden: Entweder die Säcke bleiben und bilden einen Schutzwall. Oder sie kommen weg, dann aber haben die Anwohner im Schadensfall keinerlei Ansprüche auf Entschädigung. Die Anwohner entschieden sich für den Verbleib. "Also für die Pest und gegen die Cholera", wie es Bärbel Schröder nennt.

Für den Bau einer stabilen Mauer gab es von der Landestalsperrenverwaltung wegen zu geringer Relevanz kein Geld. "Wir hätten uns deshalb mehr Unterstützung von der Stadt erhofft", sagt Bärbel Schröder. "Es muss doch auch andere Lösungen geben." So solle zum Beispiel das Gestrüpp am Ufer besser entfernt werden, damit kein Treibgut hängenbleibt und damit die Durchflussgeschwindigkeit nicht weiter ansteigt. "Da ist aber viel zu wenig passiert", beklagt Bärbel Schröder, für die mit dem Wasser aktuell auch die Sorgen wieder ansteigen. "Noch ist es nicht dramatisch, aber das Wasser drückt es sicher bald aus den Gullis in der Straße. Denn die sind nicht von Laub bereinigt wurden."

