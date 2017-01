Mit dem Wüstenschiff zum Wintertreffen

Ein im Erzgebirge aufgewachsener Chemnitzer steht und sitzt auf MZ. Diesmal kam er mit seinem neuen Schwarm.

Von Holk Dohle

erschienen am 16.01.2017



Augustusburg. Steffen Dombrowski hat sich neu verliebt. Im Sommer. Dass sein neuer Schwarm neun Jahre älter ist als er, ist nichts Ungewöhnliches. Erst recht nicht, wenn es sich dabei um ein Motorrad handelt: eine MZ TS 250, Baujahr 1977. Das wiederum sind nun nicht unbedingt Traumwerte, die winterharten Bikern den Drehzahlmesser in den Begrenzer haut. Wenn es sich jedoch um einen in der DDR fachmännisch und liebevoll vorgenommenen Umbau der Zweitakt-Wumme zu einer Rallye-Maschine im "Paris-Dakar"-Look handelt, sieht die Sache schon anders aus. Zum Wintertreffen am Wochenende in Augustusburg war Dombrowski mit seinem Wüstenschiff auf Jungfernfahrt.

Zum ersten Mal begegnet sind sich der Ingenieur für Maschinenbau aus Chemnitz und der Feuerstuhl aus Zschopau vor einem halben Jahr in der Nähe des Sachsenrings, in Bernsdorf im Landkreis Zwickau. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, erinnert sich der MZ-Fan. Rund 40 Motorräder seien bei der Auflösung einer Sammlung verkauft worden. Darunter auch das hellblau lackierte Unikat, das, wie es Dombrowski formuliert, recht preiswert den Besitzer wechselte.

Über zweieinhalb Jahrzehnte sei der Geländehobel nicht bewegt worden. "Sogar das DDR-Nummernschild mit dem T für den Bezirk Karl-Marx-Stadt war noch dran", berichtet der Bastler und Schrauber, der nun vor der Wahl stand, die "Emme" wieder in den Originalzustand zu versetzen oder den Umbau so zu lassen. "Da ich schon eine unverbastelte MZ habe und mir die Rallye-Optik gut gefiel, blieb sie so", sagt der 31-Jährige, der in Rittersberg bei Marienberg aufgewachsen ist.

Doch die hochbeinige, mit reichlich Hobbyplast verkleidete Maschine sei "nicht nur was fürs Auge". Die Fahreigenschaften des knapp 20 PS starken, mit frischem Tüv-Stempel versehenen Zweirades würden ebenfalls überzeugen. Dank längerer Federbeine hinten, Scheibenbremse vorn, breitem Lenker und grobstolliger Bereifung könne man sich durchaus auch ins Gelände trauen - oder eben auf die winterlichen Straßen des Erzgebirges.

So wie am Donnerstag, als Dombrowski punkt 12 Uhr mit seinem Gefährt auf dem Chemnitzer Kaßberg startete, um pünktlich auf dem Schellenberg zu sein. Dort hatte er sich nicht nur mit Gleichgesinnten aus seiner alten Heimat, dem "Großraum Rittersberg", verabredet, sondern auch wieder mit Lagerfeuer-Freunden aus ganz Deutschland, Italien, Norwegen und Finnland.

Die Clique aus dem Erzgebirge ist wie immer artgerecht mit Motorrädern aus dem Erzgebirge angereist. "Zwar haben die meisten auch eine größere Maschine, doch eine MZ gehört bei uns einfach zum Inventar", sagt Dombrowski. In den Beiwagen sind Hausrat und Verpflegung für drei Tage Camping verstaut. Und die wahre Liebe? "Meine Freundin ist zu Hause. Das hier ist Männersache", sagt Dombrowski und wischt den Schnee vom Tank seiner MZ.