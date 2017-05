Nach Unglück im Cospudener See: Taucherin kam aus Flöha

erschienen am 23.05.2017



Flöha/Leipzig. Die Taucherin, die am Samstagmittag im Cospudener See, südlich von Leipzig, verunglückt ist, stammte aus Flöha. Das bestätigte die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage am Dienstagvormittag. Die 48-Jährige war mit ihrem Sohn auf einem Tauchgang. Kurze Zeit später entdeckten andere Taucher sie an der Wasseroberfläche treibend. An Land gebracht, wurde sie sofort, vorerst erfolgreich, reanimiert. Sie verstarb jedoch wenig später im Krankenhaus. Wie es zu dem Unglück kam, muss nun ermittelt werden.

Laut Polizei war die Wassersportlerin eine ausgebildete Taucherin, hatte aber offenbar noch wenig Erfahrung. Die gesamte Ausrüstung wurde durch die Polizei sichergestellt und wird nun untersucht. In den nächsten Tagen soll die Verstorbene obduziert werden. (ka)