Neue Alben und große Pläne

In loser Folge lässt die "Freie Presse" die Zeit seit Januar Revue passieren und ruft Ereignisse aus den vergangenen Monaten in Erinnerung. Heute: Die Musiker des Jahres.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 10.12.2016



Flöha. Schlagersänger, Hobby-DJs, Nachwuchsrockbands - Mittelsachsens Musiklandschaft ist bunt. Zu überregionaler Bekanntheit haben es in diesem Jahr aber nur ganz wenige geschafft. "Freie Presse" hat nachgefragt, was die Musikstars des Landkreises 2016 erlebt haben.

Alpha Tiger ist der lauteste Export Mittelsachsens. Die 2011 gegründete Heavy Metal Band aus Freiberg hat es zu einiger Berühmtheit geschafft, war Ende 2015 mit dem neuen Sänger Benjamin Jaino sogar auf Europatournee. "2016 haben wir in erster Linie damit verbracht, unser neues Album aufzunehmen", sagt Gitarrist Peter Langforth. "Vor wenigen Tagen ist es fertig geworden, im Frühjahr wird es erscheinen." Zwischen Weihnachten und Silvester geben Alpha Tiger "Weihnachtskonzerte" in Siegen, Köln, Rostock und Flensburg. "Zum Runterkommen", sagt Langforth. Was eine sportliche Aussage ist, wenn man die knallharte Musik der Band kennt. Hörproben gibt es auf Youtube.

Edward Randall stammt aus den USA, wohnt seit einigen Jahren in Marbach-Schellenberg und gehört zu den renommiertesten Opernsängern des Landes. Neben seinem Engagement an der Oper in Chemnitz, wo er 2016 verschiedene Hauptrollen spielen durfte - aktuell unter anderem als Altoum in "Turandot" -, ist Randall auch Professor für Gesang an der berühmten Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" in Dresden.

Michael "Michl" Rostig ist Teil der wohl bekanntesten Volksmusikgruppe Sachsens, de Randfichten. Auch er gehört zu Mittelsachsens bekannten Musikern, wohnt er doch in Bräunsdorf. 2016 war für ihn geprägt von ersten Livekonzerten in neuer Besetzung mit Sängerin Marion Frank sowie den Vorbereitungen auf das große Jubiläumsjahr 2017, in dem "25 Jahre Randfichten" gefeiert wird.

ATB heißt eigentlich André Tanneberger, wurde 1973 in Freiberg geboren, ist in Brand-Erbisdorf aufgewachsen und gehört zu den erfolgreichsten deutschen DJs und Musikproduzenten. Auch 18 Jahre nach seinem Durchbruch mit "9 PM (Till I Come)" ist er mit seiner Musik, die zwischen den Richtungen Trance und Dream House anzusiedeln ist, noch immer dick im Geschäft. Besonders in den USA und Großbritannien ist er in der Disko-Szene ein gefeierter Star, gestern legte er in London auf. 2016 stand für ATB ganz im Zeichen des neuen Albums, das jetzt, wie er sagt, "zu 95 Prozent fertig ist".

Benjamin Krbetschek ist vom Namen her nur den wenigsten ein Begriff, doch der 36-jährige Freiberger hat sich in der internationalen Szene der Sounddesigner einen Namen gemacht. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet er in Berlin, 2016 arbeitete er intensiv an den Soundeffekten für den starbesetzten Hollywood-Film "Assassin's Creed". "Für ein so großes Projekt zu arbeiten, war schon etwas Besonderes", sagt er. Als Jahresabschluss kommt der Freiberger übrigens traditionell in seine Heimatstadt, um gemeinsam mit Freunden ein verrücktes Weihnachtskonzert auf die Beine zu stellen. Jörg Kokott aus Hainichen wurde in diesem Jahr von höchster Stelle ausgezeichnet. Der Liedermacher bekam den "Preis der deutschen Schallplattenkritik" in der Kategorie Liedermacher. Die Jury würdigte damit die Produktion seiner CD "Solo live", die am 5. Juni 2015 in der Dreikönigskirche in Dresden aufgenommen wurde. Zudem hat er in diesem Jahr ein neues Album mit 13 Balladen aufgenommen. Zu hören gibt es die Vertonung bekannter Stücke wie Goethes "Zauberlehrling" oder Schillers"Handschuh". Martin Fischer aus Marbach hat einen Imagewandel hingelegt. Bekannt wurde der 24-Jährige als "Bub aus dem Striegistal". Seit 2003 machte er unter diesem Namen Volksmusik. Mittlerweile ist der "Bub" erwachsen geworden, Martin Fischer setzt auf poppigen Schlager. 2014 schaffte es sein Lied "Vielleicht" auf die Schlagermix-CD "DJ Hitparade ... darauf tanzt Deutschland" mit Größen wie Andrea Berg, Udo Jürgens und Wolfgang Petry. 2016 wurde mit einem neuen Management und den Arbeiten an einer neuen Single der nächste Karriereschritt gemacht. Die Notendealer aus Freiberg haben sich mit A-cappella-Musik mit modernen Einflüssen weit über die Kreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Die fünf jungen Männer kennen sich seit der Schulzeit, sie haben seitdem neben ihren eigentlichen Berufen etliche Konzerte gegeben und vier CDs veröffentlicht. Das Jahr 2016 brachte für die Band eine große Veränderung: Die "Notendiele", ein kleiner Veranstaltungsraum in der Freiberger Innenstadt, zog nach Dresden um.

Stephan Groth stammt aus Hainichen und spielt mehrere außergewöhnliche Instrumente, zum Beispiel die Drehleier. Und das nicht irgendwo. Groth gehört zur Band Faun, die 2016 große Erfolge feierte. Mit ihrer rockigen Mittelaltermusik auf der neuen CD "Midgard" stürmte die Band die deutschen Albumcharts, dazu begeisterte die Gruppe mit einer fast komplett ausverkauften Akustik-Tour durch Deutschland. Im März steht die nächste Tour an. (mit fa)