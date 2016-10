Neue Technik soll DÃ¤mme sicherer machen

Neue Technik soll Dämme sicherer machen

Im Oederaner Ortsteil Wingendorf entsteht der Prototyp eines neuen Hochwasserschutzes. Experten halten sich bei der Beurteilung noch bedeckt.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 08.10.2016



Wingendorf. Ein grüner Hügel an einem unscheinbaren Ort oberhalb von Bräunsdorf, mitten im Landkreis Mittelsachsen soll den Hochwasserschutz weltweit revolutionieren. Zumindest, wenn es nach Ingenieur Lutz Schultheiß aus Gera geht. Seine Firma Aqua Pons mit Niederlassung in Chemnitz hat eine Bauweise entwickelt, die das Brechen von Dämmen bei Hochwasser verhindern soll. Im Oederaner Ortsteil Wingendorf wird diese Technik derzeit erstmalig angewandt.

Das Prinzip ist denkbar einfach: "Durch eine Folie in der Mitte des Dammes wird verhindert, dass die Nässe überall hinkommt, der Schutzdamm komplett durchweicht und bei Hochwasser brüchig werden kann", erklärt Schultheiß.

Genau das war vor drei Jahren passiert: Nur durch einen Großeinsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Damm am Saugutbach bricht und die unterhalb liegenden Siedlungen überschwemmt werden. Beschädigt wurde der Damm damals dennoch. "Und in dem Zustand konnte er nicht bleiben", sagt Oederans Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler). "Der Hochwasserschutz war nicht mehr gegeben."

Gemeinsam mit dem Naturschutzverband Sachsen, dem das Gelände im "Dreiländereck" der ehemaligen Landkreise Flöha, Freiberg und Mittweida gehört, wurde nach einer Lösung gesucht. "Wir haben der Anfrage der Stadtverwaltung sofort zugestimmt. Denn hier können unsere Zielvorstellungen zum dezentralen Hochwasserschutz beispielhaft umgesetzt werden", sagte Tobias Mehnert, Vorsitzender des Naturschutzverbandes. "Das Projekt wird zeigen, dass sich Hochwasserschutz und Naturschutz nicht gegenseitig ausschließen."

Im künftigen Stauraum des kleinen Hochwasserrückhaltebeckens werde ein dauerhaftes Feuchtbiotop entwickelt, um neuen Lebensraum zu schaffen, so Mehnert. Und sollte es wieder zu einem Hochwasser kommen, wird das angestaute Wasser über den Damm abgeleitet. Die Folie im Inneren des technischen Bauwerks ist so konzipiert, dass sie auf der einen Seite Wasser durchlässt, an einer Plastikwand abfängt und nach unten ableitet. Dort transportieren Rohre das Wasser geregelt ab. Noch in diesem Jahr ist ein Testlauf geplant, der die Wirkungsweise auch bei hohem Wasserdruck bestätigen soll.

Auf diesen Test ist auch Detlef Aigner gespannt. Der Professor und Laborleiter am Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden bestätigt, dass die Idee in dieser Form neu ist. "Ob sie funktioniert, muss allerdings die Praxis zeigen", sagt er. "Denn die Grundfunktion eines Dammes ist nach wie vor, Wasser durchsickern zu lassen. Eine senkrecht eingebaute Folie kann dafür sorgen, dass die Fließgeschwindigkeit steigt und damit mehr Material abgetragen wird. Das könnte den Damm zerstören."

Bedeckt hält sich auch die Landestalsperrenverwaltung. "Ob die vorgestellte Methode im Einzelfall eingesetzt werden kann, müsste bei Bedarf geprüft werden", sagte Pressesprecherin Katrin Schöne. "Jedoch handelt es sich nicht um eine Standardbauweise mit einem entsprechend breiten Anwendungsspektrum." Ingenieur Schultheiß aber glaubt an seine Idee und will damit den Hochwasserschutz revolutionieren. Denn seine Methode sei im Gegensatz zu bisher angewandten um zwei Drittel billiger. "Bisher wurde eine derartige Stabilität des Dammes nur durch den teuren Einbau von Lehmdichtungen oder Spundwänden erreicht", sagt er.