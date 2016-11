Neuer Golfplatz-Chef holt Schwung

Das fast 70 Hektar große Areal im Oederaner Ortsteil Gahlenz betreibt ab Januar der Golfclub Erzgebirge. Der Verein hat große Pläne - auch für das nahe Landhotel.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 03.11.2016



Gahlenz. Die Gerüchteküche hat mächtig gebrodelt, doch jetzt kann sie abkühlen: Der Golfplatz im Oederaner Ortsteil Gahlenz bleibt auch im kommenden Jahr ein Golfplatz. "Er wird nicht etwa verkauft und als Ackerland oder ähnliches genutzt, wie es gerüchteweise schon zu hören war", sagte der Gahlenzer Ortsvorsteher Thomas Scheumann zur jüngsten Stadtratssitzung. Dort verkündete er auch, dass der Besitzer des knapp 70 Hektar großen Areals, Bauunternehmer Johann Wolf aus Straubing, einen neuen Pächter gefunden hat.

Der Golfclub Erzgebirge, der seinen Sitz bisher in Zschopau hatte, wird das Areal mit 18-Loch-Anlage, Drei-Loch-Kurzplatz und Vereinsgebäude ab dem 1. Januar 2017 bewirtschaften. Vor wenigen Tagen ist zudem René Schmitt, Präsident des Golfclubs Erzgebirge, auch zum Vorsitzenden des Vereins Golf Sport Gahlenz gewählt worden. Dieser Verein hatte den Platz bisher betrieben und betreibt ihn noch bis Jahresende. "Damit können beide Vereine weiter bestehen bleiben und die Golfanlage in Gahlenz weiter nutzen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Schmitt und seinem Vorgänger Dieter Brand. Die Mitglieder beider Vereine hatten den Golfplatz in Gahlenz bisher bereits genutzt.

Brand hatte den 1994 gegründeten Gahlenzer Verein acht Jahre lang geführt, mit der Neubesetzung des Vorstandes ist er aus dem Club ausgetreten. In Unfriede gehe er aber nicht, betonte der Geschäftsmann. "Mir hat die Zeit und damit auch der nötige Enthusiasmus gefehlt, um den Club weiter zu führen und die benötigten finanziellen Mittel aufzubringen", sagte Dieter Brand.

Etwa 300.000 Euro Budget jährlich hätten gerade gereicht, um die vier Rasenpfleger, eine Bürokraft und die laufenden Kosten zu bezahlen. Da der Besitzer nun auch eine Pacht verlangen wollte, warfen die Gahlenzer das Handtuch.

"Mit dem Golfclub Erzgebirge haben wir einen Nachfolger, dessen Mitglieder voller Tatendrang sind", sagt Brand. "Wir freuen uns über diese Lösung und wünschen ihnen im Sinne des Golfsports in der Region viel Erfolg." Der neue Vereinschef hat für die Anlage große Pläne. Eines der großen Ziele sei, Golf vom ewigen Vorurteil zu befreien, es sei nur ein Sport für die Reichen. "Wir wollen Golf als den Breitensport anbieten, der er auch ist", sagt René Schmitt. "Dazu gehört aber auch, dass wir für die Bewirtschaftung der Anlage Fördermittel von Landes- und Kreissportbund bekommen sollten. Darum wollen wir uns jetzt bemühen."

Auch das leerstehende Landhotel in der Nähe des Golfplatzes ist in den Fokus der neuen Betreiber gerückt. "Gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung haben wir uns das Objekt angeschaut und waren überrascht, in welch gutem Zustand es ist", sagt René Schmitt. Ihm schwebt vor, das Hotel wieder zu eröffnen und damit Golfspieler aus weiterer Entfernung nach Gahlenz zu locken. "Die Anlage soll auch zu einem touristischen Ziel werden", sagt der Vereinschef. In der Winterpause wolle er nun gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern alle Vorbereitungen treffen, damit die nächste Saison im Frühjahr 2017 mit neuem Schwung starten kann.