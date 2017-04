Obduktion: Toter auf Acker wurde von Fahrzeug überrollt

erschienen am 10.04.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Der auf einem Feld in Oederan (Landkreis Mittelsachsen) gefundene Tote ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Chemnitz von einem Fahrzeug überrollt worden. Das habe das vorläufige Obduktionsergebnis ergeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Chemnitz am Montag. Zuvor hatte MDR Sachsen darüber berichtet. Der 38-Jährige Mann aus Chemnitz starb demnach an schweren Verletzungen am Kopf sowie im Brust- und Bauchbereich. Nun konzentrierten sich die Ermittlungen auf einen bestimmten Tatverdächtigen, so die Staatsanwaltschaft. Details wurden mit Verweis auf laufenden Ermittlungen nicht genannt.

Die Leiche war in der vergangenen Woche im Ortsteil Breitenau entdeckt worden. Die Polizei hatte mitgeteilt, sie gehe von einem Tötungsdelikt aus. Zeugen wurden gebeten, sich zu melden.