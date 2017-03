Oederan: Interviewband blickt auf 50 Jahre Volkskunstschule zurück

erschienen am 07.03.2017



Oederan. Die Oederaner Volkskunstschule bringt in ihrem Jubiläumsjahr einen Band mit Interviews von Kursteilnehmern der vergangenen Jahrzehnte heraus. Das Buch soll bei der Eröffnung der Ausstellung "Vom Wachsen und Fliegenlernen" am 18. März, 15 Uhr im Museum Oederan vorgestellt werden und ist als Geschenk an Wegbegleiter gedacht. Die Volkskunstschule feiert in diesem Jahr in 50-jähriges Bestehen. (uls)