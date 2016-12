Oederan weiht Nahwärmeinsel ein

erschienen am 01.12.2016



Oederan. Interessierte Bürger sind für Mittwoch, 7. Dezember in die neue Nahwärmeinsel an der Oederaner Schulgasse 4 zur Einweihung von Haus und Technik eingeladen. Darüber hat Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) informiert. Von 16 bis 18 Uhr stehen dazu die Architekten für Fragen bereit, so das Bauamt der Stadt. Derzeit werden die Geräte noch eingestellt.

Mit den Bauarbeiten, die rund zwei Millionen Euro gekostet haben, wurde nicht nur ein denkmalgeschütztes Barockensemble vor dem Verfall gerettet. Dank des installierten Blockheizkraftwerks, eines Pellet- und eines Erdgaskessels sowie der Photovoltaikanlage soll künftig auch die Strom- und Wärmeversorgung des Rathauses gesichert werden. (mick)