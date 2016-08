Oederaner Hospizdienst erhÃ¤lt 19.000 Euro

Oederaner Hospizdienst erhält 19.000 Euro

Oederan. Dieses Geld können die ehrenamtlichen Helfer des Ambulanten Hospizdienstes in Oederan sehr gut gebrauchen: Aus den Händen der Leiterin der Landesvertretung Sachsen des Ersatzkassenverbandes, Silke Heinke, erhielt der Verein "Begleitende Hände" knapp 19.000 Euro. Das Geld ist ein Teil der insgesamt 279.000 Euro, mit denen die gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr die fünf ambulanten Hospizdienste in Mittelsachsen unterstützen. Davon kommen 66.000 Euro von den Ersatzkassen. (tre)