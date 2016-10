Opel kracht auf B 173 in Leitplanke

erschienen am 07.10.2016



Niederwiesa. Eine 68-Jährige ist am Donnerstag auf der B 173 zwischen Niederwiesa und Chemnitz mit ihrem Opel in die Leitplanke gefahren. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Die rechte Spur war für gut eine Stunde gesperrt - der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. (smc)