Personalsuche: Druck auf Mittelsachsens Firmen wÃ¤chst

Personalsuche: Druck auf Mittelsachsens Firmen wächst

Der drohende Mangel an Fachkräften ist in aller Munde. Es gibt allerdings auch Unternehmen im Landkreis, die davon nichts spüren. Denn sie investieren in Personal.

Von Andy scharf

erschienen am 26.09.2016



Flöha/Freiberg. Landflucht, Bevölkerungsschwund, belebter Arbeitsmarkt - Mittelsachsens Arbeitgeber geraten im Kampf um Personal vermehrt unter Druck. Über den drohenden Fachkräftemangel wird im ländlichen Raum viel debattiert. Abgesehen davon: Was machen Firmenlenker konkret, um Mitarbeiter zu bekommen und zu halten?

Laut der Freiberger Arbeitsagentur reagieren Unternehmen vermehrt auf diese Entwicklungen - teils werden Löhne auch angehoben, um Mitarbeiter nicht zu verlieren. Denn die Job-Aussichten seien gut, so die Sprecherin. West-Löhnen hinke man aber oft hinterher. "Die Unterschiede sind teilweise groß", so die Sprecherin. Firmen, die rund um gute Arbeitsbedingungen bieten, hätten immer die größeren Vorteile im Kampf um Köpfe.

Für Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion und DGB-Regionalvorsitzende, passiert zu wenig. "Es wird viel über Familienfreundlichkeit geredet - allerdings vor allem auf dem politischen Parkett. Daher bleiben viele Potenziale ungenutzt", sagt Zimmermann. In der Diskussion um die Vereinbarkeit von Job und Familie gebe es viel heiße Luft. Gleiche Verdienste von Frauen und Männern, Teilzeitmodelle und Betriebs-Kitas - dies müsse nicht nur besprochen, sondern politisch gefördert werden.

Es gibt jedoch Firmen in Mittelsachsen, die dies bereits praktizieren. Eine Vorbildrolle nimmt dabei der Freiberger Kondensatorentwickler Frolyt ein. Das 90-Mann-Unternehmen hat für aktuell vier Beschäftigte in der Einrichtung "Schlaumäuse" Kita-Plätze reserviert. "Wir unterstützen die Kita finanziell - und unsere Mitarbeiter erhalten bei Bedarf sofort Betreuungsplätze und einen steuerfreien Zuschuss", erklärt Personalerin Susann Müller. Flexible Arbeitszeiten, Getränke für die Produktionsmitarbeiter und ordentliche Löhne gebe es außerdem. Das Personal könne selbstbestimmt arbeiten. Die Debatte um den Fachkräftemangel kann Susann Müller daher nicht nachvollziehen. "Wir haben immer ausreichend gute Bewerber für unsere Stellen, auch Azubis."

Bei der Nachwuchsgewinnung helfe das Sponsoring von Vereinen - aus denen kommen regelmäßig Azubis. Das Geld ist Bewerbern natürlich auch wichtig, es gebe oft klare Vorstellungen, betont Susann Müller. Konditionen von Firmen aus den alten Bundesländern könne man nicht bieten. Die Freiberger investieren daher in die Personalentwicklung und geben auch Quereinsteigern eine Chance. "Wir nehmen die Jugend an die Hand und haben Erfolg damit."

Andre Branche, anderes Modell: Die Flöhaer Kommunikations- und Werbeagentur Sternkopf besteht aus acht jungen Frauen, die kleine Kinder haben. "Uns erreicht man 15.30 Uhr nicht mehr im Büro. Denn wir arbeiten ganz bewusst in Teilzeit", sagt Chefin Sylva-Michèle Sternkopf. Nicht alle ihrer globalen Kunden hätten dafür Verständnis, doch sie verteidigt die Firmenphilosophie. Ziel sei, Leben und Arbeit in Einklang zu bringen - daher werde auch auf Heimarbeit gesetzt. Diese Freiheit hat Folgen für die tägliche Arbeit - und zwar Positive, so Sternkopf. "Alle arbeiten gern, effektiver und sind seltener krank. " Damit bestätigt die kleine Flöhaer Firma, was Tests im schwedischen Göteborg bereits zeigten: Dort wurde mit ähnlichen Effekten die Vier-Tage-Woche ausprobiert. Sternkopf räumt jedoch ein, dass Teilzeit eben auch weniger Geld bedeutet. Das müsse man sich leisten können.

Die IHK Mittelsachsen warnt derweil vor den Folgen des Fachkräftemangels. Auch daher begrüße man Angebote wie Betriebs-Kitas, um Job und Familie besser zu vereinbaren, sagt ein Sprecher. Der finanzielle Aufwand könne aber für kleine Mittelständler zu hoch sein. Firmen reagierten mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Heimarbeit und der Anpassung interner Prozesse - zum Beispiel finden Besprechungen vor 16 Uhr statt und Schichtzeiten werden an Öffnungszeiten von Kitas und Schulen sowie Busfahrplänen angelehnt. "Familienfreundlichkeit ist ein wichtiger Faktor, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Aber: Firmen müssten, so der Sprecher weiter, aktiver werden.