Radfahrer angefahren und schwer verletzt - Zeugen gesucht

10.09.2016

freiepresse.de

Flöha

Fördergeld: Der Bauboom kann starten

Flöha. Bald können die Bauleute in den Städten und Gemeinden der Region anrücken: Mit Geld vom Freistaat sollen zum Beispiel Straßen in Oederan schöner und das Internet in Erdmannsdorf schneller gemacht werden. weiterlesen