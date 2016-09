Schadensbeseitigung: Ampelregelung auf der B 173 in Oederan

erschienen am 07.09.2016



Oederan. Autofahrer müssen für die Fahrt durch Oederan in den kommenden Tagen etwas mehr Zeit einplanen. Auf der Kreuzung Freiberger Straße (B 173) und Hainichener Straße wird der Verkehr seit gestern und voraussichtlich noch bis zum 16. September mit einer Ampel geregelt, wodurch besonders im Berufsverkehr mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist. Grund für die Ampelregelung ist eine Baumaßnahme in der Hainichener Straße unweit der Kreuzung, für die eine halbseitige Straßensperrung notwendig ist. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird dort die Störung an einer Gasleitung behoben. (tre)