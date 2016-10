Schellenberger entrüstet: Am Höllberg ist die Hölle los

Die Ortsdurchfahrt in Schellenberg wird endlich saniert. Doch die Anwohner sehen sich mangelhaft informiert.

Von Knut Berger

erschienen am 19.10.2016



Leubsdorf. Wenn Dieter Schubert mit dem Auto sein Grundstück verlässt, begeht er eine Ordnungswidrigkeit. Wie viele andere Schellenberger war er vor Kurzem begeistert: Nach jahrelangem Kampf soll in diesem Herbst die Ortsdurchfahrt zwischen Höllmühle und Ortsausgang Richtung Augustusburg nun grundhaft ausgebaut werden. Doch jetzt steht Schubert, der am Höllberg wohnt, vor einem großen Problem. Die Zufahrt ist verboten.

Am 11. Oktober wurden an allen Zufahrtsstraßen zum Baugelände Bauzäune und Vollsperrscheiben aufgestellt. Für die Anwohner gilt keine Ausnahmeregelung. "Wir sind praktisch eingekesselt. Für uns gibt es weder Zufahrts- noch Ausfahrtsmöglichkeiten. Auch die Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen wollen, müssen praktisch große Umwege in Kauf nehmen", beschwert sich der Rentner. Er wundere sich sehr. Denn zunächst sei nur von einer Vollsperrung zwischen Edeka-Markt und dem Ortsausgang die Rede gewesen.

Der Ärger im Dorf wurde noch größer, als Polizeibeamte Falschfahrer im gesperrten Bereich abstraften. Die Begründung für den Einsatz der Ordnungshüter lieferte jedoch ein Mitarbeiter einer Firma, die mit Baumfällungen beschäftigt ist. "Wir kamen kaum vorwärts, weil ständig Autofahrer die Sperrungen ignorierten. Wir müssen aber in den kommenden Tagen weiter arbeiten, um Baufreiheit am Höllberg zu schaffen", sagte der Mitarbeiter.

Auf der Suche nach einem Lösungsweg nahm Schubert das Angebot der beauftragten Baufirma an, besuchte das öffentliche Informationsgespräch im Feuerwehrgerätehaus Hohenfichte. "Dort erfuhr ich aber auch nichts Belastbares. Ich bekam vielmehr den Eindruck vermittelt, dass keiner diese Art von Sperrungen veranlasst hatte, keiner dafür zuständig war und keiner eine Veränderung herbeiführen wollte oder konnte." Es sei kein Ansprechpartner vorhanden, hieß es. Vielmehr habe man darauf verwiesen, dass die Verantwortlichen im Landratsamt oder in Dresden arbeiten würden, sagt Schubert. Er schüttelt den Kopf. Eine entsprechende Anfrage der "Freien Presse" an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr blieb bis gestern unbeantwortet.

Natürlich habe er das Informa- tionsschreiben der Baufirma erhalten, sagt Schubert. Doch der Inhalt sei dem Schellenberger zu dünn. "Ein paar klare Ansagen würden uns da weiterbringen", so Schubert.

Auch im Gemeindeamt kennt man den Ärger. "Dazu kann ich nichts sagen. Bei besagtem Termin im Feuerwehrgerätehaus war ich nicht", sagte Leubsdorfs Bürgermeister Dirk Fröhlich (CDU) gestern auf Anfrage. Es habe jedoch Änderungen in den bautechnischen Abläufen gegeben, sodass der Höllberg bis zunächst 23. Dezember voll gesperrt sei. Allerdings sei in dieser Woche noch mit Erleichterungen für die Autofahrer zu rechnen. Die Bauverantwortlichen hätten zugesagt, dass in Kürze eine Durchfahrt aus Richtung Hohenfichte zur Dorfstraße Schellenberg möglich wird.

Doch auch das hilft Dieter Schubert und seinen Nachbarn nicht. Und nun? "Natürlich gibt es die Möglichkeit, den Bewohnern die Zufahrt zu gewähren", sagte gestern Jana Kindt von der Polizeidirektion Chemnitz. Doch das müsse die zuständige Straßenverkehrsbehörde veranlassen. Die einfachste Lösung sei das Zusatzschild "Anlieger frei" unter dem Verbotszeichen - vorausgesetzt natürlich, dass die Zustände der Baustelle es erlauben.