Schlussstrich wegen Straßenbau: Edeka-Marktbetreiber resigniert

Mit dem Edeka-Markt schließt der einzige Supermarkt in Leubsdorf. Todesstoß ist der aktuelle Straßenbau, das Sterben dauert indes schon länger.

Von Matthias Behrend

erschienen am 20.12.2016



Schellenberg. Die 13 gilt als Unglückszahl. Auf dem Parkplatz des Edeka-Aktiv-Marktes in Schellenberg verdeutlicht die Zahl 13 die ganze Misere: 13 Autos an einem Donnerstagnachmittag - das ist fast schon eine Katastrophe. Der Donnerstag ist ein Spitzen-Einkaufstag, und der Parkplatz bietet eigentlich Platz für viermal so viele Fahrzeuge.

Seit zwei Monaten ist die Ortsdurchfahrt aus Richtung Augustusburg gesperrt. Die Straße wird saniert - voraussichtlich bis November 2018. Der Edeka-Markt ist aus Richtung Augustusburg praktisch abgeriegelt. Das ist der Grund für die Schließung des Marktes zum Jahresende. "Die Straßenbaumaßnahmen lassen keinen anderen Schritt zu", verlautete aus der Zentrale der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung in Rottendorf.

André Bottler (42) betreibt den Edeka-Aktiv-Markt am Ortseingang von Schellenberg seit 2001. Die Entscheidung, den Markt zum Jahresende zu schließen, habe er sich nicht leicht gemacht, sagte Bottler am Telefon, während er in Augustusburg gerade sein Gewerbe abmeldet. Neun der zehn Mitarbeiter hätten einen neuen Job, sagt Bottler.

Im Vorjahr hatte er bereits eine Durststrecke überstanden. Von April 2014 bis August 2015 war der Markt aus Richtung Leubsdorf vom Verkehr abgeschnitten, weil eine neue Brücke über die Flöha gebaut wurde. Die anderthalb Jahre Sperrung habe er mit viel Mühe überlebt, so Bottler. Doch nachdem die Brücke fertig und der Markt aus Richtung Leubsdorf wieder erreichbar war, sei der Umsatz weiter geschrumpft. Mit 640 Quadratmetern sei die Ladenfläche zu klein, um der Konkurrenz trotzen zu können.

Zum Vergleich: Der Edeka-Markt in Flöha hat 1350 Quadratmeter Ladenfläche, der neue Edeka-Markt in Oederan sogar gut 1500 Quadratmeter. André Bottler müsste nach 15Jahren Geschäftsbetrieb dringend in die technische Ausrüstung seines Marktes investieren - "zirka 100.000 Euro", schätzt er. Das sei mit schrumpfenden Umsätzen nicht zu machen. Und nun der erneute Straßenbau. Allein der Oktober habe ihm einen Verlust von 10.000 Euro beschert, der Umsatz sei um 50 Prozent eingebrochen. Er habe vergeblich versucht, Interessenten zu finden, die das Geschäft übernehmen. "Den Markt zu schließen, ist bitter und schmerzhaft, aber unausweichlich", so Bottler, der sich ab Januar einen Job suchen muss.

Der Leubsdorfer Bürgermeister Dirk Fröhlich (CDU) sagt, dass die Schließung des Edeka-Marktes für die Gemeinde "nicht gerade erfreulich ist". Im Der Edeka-Markt ist die einzige Einkaufsmöglichkeit in der Gemeinde Leubsdorf (3400 Einwohner). Fröhlich hat freilich Verständnis für die Entscheidung. "Wir werden als Gemeinde unser Möglichstes tun, um einen Ersatz zu suchen", sagt der Bürgermeister. Für die Edeka-Stiftung kommt eine Wiedereröffnung nach dem Straßenbau im November 2018 nach eigenen Angaben nicht in Frage. Als Grund wird die geplante Erweiterung der Handelsfläche im Netto-Markt in Augustusburg angegeben. Der 2007 eröffnete Netto-Markt in Augustusburg - für diesen Standort interessierte sich damals auch André Bottler - hat aktuell eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Die Erweiterung sei in der Planung, deshalb könne der genaue Umfang noch nicht beziffert werden, hieß es zuletzt aus der Netto-Pressestelle. Ziel des Umbaus seien breitere Gänge und eine Fleisch- und Wurst-Frischtheke. Die Stadt Augustusburg unterstützt die Pläne, das Verfahren für einen entsprechenden Bebauungsplan läuft.

Der Netto-Markt an der Marienberger Straße in Augustusburg dürfte künftig ein Anlaufpunkt für die Leubsdorfer sein - zumindest nach Abschluss des Straßenbaus. Die Stadt Flöha ist mit aktuell fünf Supermärkten sowie einer Reihe von Fachmärkten zweifellos der attraktivste regionale Einkaufsstandort. Am nächsten liegt Schellenberg freilich an Eppendorf, wo es mit Edeka, Penny und Netto drei Supermärkte gibt.