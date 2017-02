Schöner waschen: Edle Möbel für den Alltag und für die Wüste

Die Rosskopf und Partner AG verarbeitet in Hennersdorf Mineralwerkstoff zu edlem Mobiliar und ist damit zugleich weltweit und regional erfolgreich.

Von Matthias Behrend

erschienen am 16.02.2017



Hennersdorf. Das King Abdulaziz Center im saudi-arabischen Dhahran ist ein atemberaubendes Bauwerk. Es sieht aus wie eine Raumstation, die mitten in der arabischen Wüste gelandet ist. Das von norwegischen Architekten entworfene Kultur- und Veranstaltungszentrum mit Kinos, Bibliotheken, Museum und Archiv soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres eröffnen. Seit 2013 arbeiten Mitarbeiter der Rosskopf und Partner AG regelmäßig dort, um Wandverkleidungen und Möbel zu montieren. Solche Projekte sind ein wichtiges Aushängeschild für das Unternehmen, das seit 1991 einen Produktionsstandort in Hennersdorf betreibt und sich hier auf die Verarbeitung von Mineralwerkstoff spezialisiert hat.

Gemessen an der Ausstattung des King Abdulaziz Centers, ist der Empfangstresen für die neue Tourist-Information des Stadt Augustusburg im Stadthaus ein kleiner Fisch. "Aber für uns war das ein sehr schöner Auftrag, über den wir uns sehr gefreut haben", sagt Christin Bergmann, die als Vorstandsmitglied die Bereiche Finanzen und Controlling verantwortet. Etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt die Rosskopf und Partner AG in Hennersdorf, noch einmal so viele sind es in Obermehler in Thüringen, dem Hauptsitz, wo vorrangig Quarz- und Naturstein verarbeitet wird. Den Gesamtumsatz der AG beziffert Christin Bergmann mit rund 18 Millionen Euro, etwa die Hälfte davon wird in Hennersdorf erwirtschaftet. "Wir können mit dem, was wir tun, gut leben", beschreibt sie die wirtschaftliche Situation. Hinter der Rosskopf und Partner AG liegt ein gutes Geschäftsjahr, so Bergmann, und die aktuellen Aussichten sind ebenfalls gut.

Der Mineralwerkstoff, der in Hennersdorf verarbeitet wird, wird in Form von Platten verschiedener Stärken angeliefert. Zwar hat das Material Polyester und Acryl-Bestandteile, es ist aber kein Kunststoff. Der Mineralwerkstoff lässt sich ähnlich wie Holz bearbeiten, zusätzlich aber auch bei etwa 150 Grad Celsius beliebig verformen. Das erweitert den Gestaltungsspielraum beträchtlich. Einzelne Module können derart maßgenau zusammengefügt und poliert werden, dass eine hochwertige Oberfläche ohne jeden Spalt oder Stoß entsteht.

Bereits 1984 hat Firmengründer und Vorstand Helmut Rosskopf als gelernter Schreiner begonnen, Mineralwerkstoffe zu bearbeiten. Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung haben dem Unternehmen einen Wissensvorsprung verschafft, der Christin Bergmann heute behaupten lässt, dass es weltweit nur wenige Mitbewerber gibt. In der Werkstatt in Hennersdorf, wo bis zur Wende klassische Holzmöbel hergestellt wurden, sind immer noch vor allem Tischler und Holzbearbeiter beschäftigt. Die Rosskopf und Partner AG bildet alljährlich selbst aus. Die handwerkliche Qualität in der Produktion ist der entscheidende Standortvorteil in Hennersdorf. Trotz aller Platzprobleme und logistischen Herausforderungen sei ein Wegzug nie Thema gewesen, sagt Christin Bergmann. In der Konstruktionsabteilung arbeiten vor allem Holztechniker. Hier werden aus Wünschen und Entwürfen der Architekten und Kunden technische Pläne für die Produktion.

Bislang gibt es in Hennersdorf keine Serienfertigung. Doch das wird sich ändern. Die Rosskopf und Partner AG will künftig ein Waschtischelement in verschiedenen Abmessungen als Standardprodukt anbieten. Solche Waschtische aus Mineralwerkstoff gehören bereits jetzt zur Produktpalette. Es sind bislang aber immer spezielle Lösungen für Küchen- oder Badeinrichtungen oder für öffentliche Toilettenanlagen. Der neue Waschtisch soll eine schicke Alternative zum klassischen Keramikbecken sein - "etwas Schönes für den Alltag", sagt Christin Bergmann.