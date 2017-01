Schülerinnen in Flöha verbal belästigt

erschienen am 15.01.2017



Flöha. Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Flöha zwei Mädchen belästigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Mann an der Augustusburger Straße in Höhe des Edeka-Marktes anzügliche sexuelle Bemerkungen gegenüber einer Zehnjährigen und eine Zwölfjährigen gemacht haben. Der Unbekannte war den Angaben nach mit einem Fahrrad unterwegs und fuhr dann in Richtung "Baumwolle" weiter.

Die Kinder rannten weg und berichteten zu Hause über den Vorfall. Beschrieben wurde der Mann als 40- bis 50-jährig mit dicker Statur. Er soll "nuscheln", war schwarz gekleidet und hatte einen Rucksack bei sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)