Schwein gehabt!

Obwohl Anneli Nimser stets auf Sauberkeit achtet, ist ihr Büro der reine Schweinestall. Für die fast 2000 tierischen Sammlerstücke sucht sie jetzt ein neues Zuhause.

Von Thomas Reibetanz (Text und Fotos)

erschienen am 21.09.2016



Oederan. Mit der Ur-Sau fing alles an. Als Anneli Nimser noch als Hortleiterin gearbeitet hat, bekam sie 1992 von einer Praktikantin ein Sparschwein geschenkt. Das bemalte Porzellantierchen mit dem süßem Augenaufschlag bekam sofort einen Ehrenplatz im Büro und schon bald Gesellschaft. Denn bei Anneli Nimser war die Sammelleidenschaft geweckt. "Nachdem wir unseren Hund abgeben mussten, brauchte ich ein neues Hobby", sagt die 65-Jährige. "Und da bin ich sozusagen vom Hund aufs Schwein gekommen."

Große aus Plüsch, kleine aus Holz, Sauhaufen aus Metall, sogar eine Nudel in Schweinsform ist dabei: Fast 2000 Exemplare haben sich mittlerweile zur Ur-Sau gesellt: Figuren, Bilder, Alltagsgegenstände wie Mousepad oder Eierlöffel, Bilder, Hausschuhe und vieles mehr. Aus Papier, Leder, Plastik, Porzellan, Metall, Stroh, Gummi. "Eigentlich aus so ziemlich allen Materialien, die es gibt", sagt Anneli Nimser. "Exakt 1982 Stück sind es derzeit."

Den riesigen Schweinestall hat sich die Oederanerin aber nicht etwa daheim eingerichtet. "Da hätte mich mein Mann rausgeschmissen", sagt sie lachend. Vielmehr sind die Sammelstücke in ihrem Büro untergekommen. "Mit Genehmigung des Bürgermeisters", betont Anneli Nimser. Seit 1997 leitet sie das Betreute Wohnen an der Hainichener Straße in Oederan, kümmert sich dort um hilfsbedürftige Menschen. Dass ihr Dienstzimmer ein Schweinestall ist, steht schon an der Bürotür. Dahinter verbirgt sich schon fast ein Museum. In Regalen, Schaukästen und auf allen Tischen sieht es im wahrsten Sinne des Wortes schweinisch aus. Und das, obwohl sie regelmäßig putzt. "Das mache ich immer nach Dienstschluss", sagt Anneli Nimser. "Bis ich alle Schweine abgebürstet habe, dauert das eine Weile."

Alle Exemplare sind in einem Buch aufgeführt und durchnummeriert. Und kein Exemplar ist doppelt vorhanden. Neben selbst gekauften Sammlerstücken sind es vor allem geschenkte Schweine, welche die Sammlung immer mehr haben anwachsen lassen. "Wenn ich Geburtstag hatte, habe ich immer gesagt: Schenkt mir keine Blumen, schenkt mir Schweine", sagt Anneli Nimser.

Obwohl die vielen Schweine weder Kollegen noch Bewohner des Betreuten Wohnens stören, werden sie bald zum Problem. Denn am 1. Dezember geht Anneli Nimser in Rente. "Meiner Nachfolgerin will ich diesen Schweinestall natürlich nicht zumuten", sagt sie. "Und wenn ich die Schweine mit nach Hause bringe, fliege ich raus. Mein Mann mag mein Hobby zwar und hat mir auch schon das eine oder andere Schwein geschenkt, aber das ginge ihm dann doch zu weit."

Nur eine kleine Kiste mit wertvollen Exemplaren wie einem Leder-Portmonee aus China oder kostbaren Schnitzereien will Anneli Nimser mitnehmen. "Einige Spielsachen verschenke ich an das Web-Museum in Oederan für dessen Spielecke, was ich mit dem Rest mache, weiß ich wirklich noch nicht." Geld wolle sie für ihre "Schweinezucht" nicht haben. "Aber wegwerfen will ich das alles natürlich auch nicht", sagt Anneli Nimser.

Wer jetzt auf die Idee kommt, mit der Sammlung ein Schweine-Museum zu eröffnen - das gibt es schon. Unter anderem in Stuttgart. "Wenn von dort Interesse kommt, wäre das natürlich die beste Lösung", sagt die Oederanerin.

Möchten Sie mehr Schwein haben?Bei Interesse an der Sammlung können Sie sich an die Lokalredaktion der Freien Presse in Flöha wenden. Telefon: 03726 588714341.