Sexuelle Übergriffe auf drei Mädchen in Niederwiesa

erschienen am 09.01.2017



Niederwiesa. Drei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren sind am Samstagabend an der Dresdner Straße in Niederwiesa Opfer sexueller Übergriffe geworden. Wie die Polizei informierte, konnten zwei Männer gestellt werden.

Den Angaben zufolge waren der 21-Jährige und der 39-Jährige gegen 18.30 Uhr am Bahnhof auf eine Gruppe Kinder und Jugendliche getroffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der jüngere Mann zunächst ein 13-jähriges sowie ein 14-jähriges Mädchen unsittlich berührt. Später hielt er eine andere 13-Jährige fest, sodass der 39-Jährige sie unsittlich berühren konnte. Das Mädchen riss sich los und flüchtete mit der Gruppe.

Die alarmierte Polizei konnte die beiden Männer aus Libyen stellen. Die Ermittlungen gegen die beiden dauern an. (fp)