Sportlicher Mediziner erhÃ¤lt ungewÃ¶hnlichen Preis

Sportlicher Mediziner erhält ungewöhnlichen Preis

Vier Monate nach seinem Sieg beim Radrennen in Großwaltersdorf hat Stefan Zeidler seinen Preis bekommen. Für dessen Anlieferung war sogar ein Auto notwendig.

Von Knut Berger

erschienen am 12.10.2016



Großwaltersdorf/Naunhof. Die wertvolle Fracht wurde von Eppendorfs Bürgermeister Axel Röthling (SPD) in Form eines geschlachteten und ausgenommenen Schweins per Auto persönlich ins Haus nach Naunhof gebracht: Vier Monate nach seinem Sieg beim Radrennen "Rund um Großwaltersdorf" hat Stefan Zeidler von der RSG Muldental Grimma nun seine Siegerpreis entgegen nehmen können.

Zeidler hatte am 11. Juni die diesjährige Auflage des Radrennens gewonnen und dafür das Borstenvieh als Präsent gewonnen. "Als ich das gesagt bekam, war ich mir unsicher, was mich erwartet. Vom Gummi-Schwein bis zur lebenden Sau war ja alles möglich", sagte der 28-Jährige. Als er dann erfuhr, dass ihm der Vierbeiner geschlachtet, ausgenommen und gekühlt ins Haus gebracht werden soll, atmete der Pedaleur auf. "Für mich war es auch jeden Fall der außergewöhnlichste Preis, den ich je bei einem Radrennen gewonnen habe", sagte der Mediziner, der sich gerade mitten in der Facharztausbildung befindet. Der Eppendorfer Fleischermeister Maik Baumann bereitete das Tier, dass vom Landwirtschaftsbetrieb Schröder und Eckert Großwaltersdorf zur Verfügung gestellt wurde, entsprechend zum Versand vor. Stefan Zeidler hatte dann mit seiner Familie eine Party in der einheimischen Garage organisiert. Ein Fleischer brachte ein paar Kilo Sauerkraut mit und bereitete das Schwein vor Ort zu. "Wir haben es uns dann schmecken lassen", sagte Stefan Zeidler, der sich über das Großwaltersdorfer Radrennen lobend aussprach. Ob er jedoch nächstes Jahr erneut antreten kann, ist fraglich. Denn durch seine guten Leistungen ist er in die A-Klasse, die höchste Amateurkategorie, aufgestiegen. Das Rennen im Eppendorfer Ortsteil ist aber nur für B - und C-Fahrer ausgeschrieben. Der angehende Allgemeinmediziner hat sich für das kommende Jahr jedoch eine andere große Herausforderung herausgesucht. Er möchte bei den Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren, die in Chemnitz stattfinden, aufsatteln.

Mit der Entscheidung, ein Schwein als Preis auszuloben, hatten die Organisatoren an eine alte Tradition angeknüpft, denn zu DDR-Zeiten bekamen die Sieger stets ein solches Tier geschenkt. Früher ließen es die Pedaleure meist in einem Großwaltersdorfer Stall wachsen, um es dann nach Saisonende bei einem zünftigen Schlachtfest gemeinsam mit Teamkollegen und den örtlichen Organisatoren zu verspeisen. "Deshalb hieß es bei uns auch das Schweine-Rennen, zu dem wir immer sehr gern gekommen sind", sagte zum Beispiel einmal Jens Heppner, der unter anderem 1990 DDR-Straßenmeister wurde, 1998 eine Etappe der Tour de France gewann und 2002 zehn Tage die Gesamtwertung des Giro d' Italia anführte.