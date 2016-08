Stadt will zweimal "Ab in die Mitte"

2016 bewirbt sich Oederan mit zwei Projekte beim Städtewettbewerb. Sind das realistische Ideen oder Luftschlösser?

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 31.08.2016



Oederan. Ein Regiomarkt in der Innenstadt mit Produkten von Erzeugern aus der Region sowie eine Sport- und Freizeitanlage für alle Generationen in Schönerstadt. Diese Ideen hat Oederan beim Städtewettbewerb "Ab in die Mitte" eingereicht. "Freie Presse" stellt die Ideen und hat nachgefragt, wie realistisch sie eigentlich sind.

Regiomarkt, der Traum: Es riecht nach frischem Fisch, der Käse ist direkt vom Bauern, die Nudeln vom Landwirt aus der Nähe. Während die Mutter durch die Reihen des Regiomarktes im Oederaner Einkaufsmarkt "Zur Stanze" schlendert, hat sich Opa im kleinen Marktcafé ein Bier von der regionalen Brauerei bestellt. Die Kinder spielen in der Erlebniswelt mit Streichelzoo und Traktoren zum Anfassen vor dem Gebäude. An ihnen braust der Wagen vorbei, der die Regiokisten mit frischen Waren ausliefert. Der Regiomarkt, der die Lücke, die der Edeka Ende 2016 hinterlassen hat, füllt, ist beliebt von Chemnitz bis Freiberg und hat die Innenstadt belebt.

Regiomarkt, die Realität: "Der Regiomarkt ist kein Luftschloss", sagt Marco Metzler vom Stadtmarketing Oederan. Unter seinen Fittichen laufen die "Ab in die Mitte"-Projekte. Beim Regiomarkt lägen Streichelzoo und Regiokiste noch in weiter Ferne, so Metzler. Erst einmal geht es um den Markt an sich. An diesem Konzept werde seit längerem gearbeitet. Mit den Ideengebern - Maxim Steinhardt, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Memmendorf, Andrea Pötzscher, Regionalmanagerin beim Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal, und Fritz Nothnagel, dem Verwalterdes Einkaufsparks "Zur Stanze" - hat Metzler lange und oft zusammengesessen. "Der erste Schritt ist getan: Das Projekt wird von einem Experten in landwirtschaftlicher Direktvermarktung geprüft." Das Geld dafür erhält die Stadt zu 80 Prozent aus dem Landaufschwung-Fördertopf. "Das Ergebnis bestimmt, wie es weitergeht. Sagt die Studie: 'Das wird nichts', ist die Idee vom Tisch", erklärt Marco Metzler.

Freizeitanlage, der Traum: Ein kleines Mädchen balanciert im Oederaner Ortsteil Schönerstadt auf einem Ring, die Oma mit Rollator übt an einem Rumpfmuskeltrainer, der auch für Senioren und Mobilitätseingeschränkte geeignet ist. Direkt gegenüber bolzen drei Jungs, und getrennt durch einen Sicherheitszaun üben die Bogenschützen auf sechs Parallelanlagen - aus der Brache, die der Kita-Abriss hinterließ, ist auf 400 Quadratmetern ein lebendiges Ortszentrum entstanden. Hier ist für jeden etwas dabei. Die Bogenschützen können sich vor neuen Mitgliedern kaum retten, nachdem sie mit ihrer mobilen Bogenschießanlage in und um Schönerstadt auf Werbetour gegangen sind.

Freizeitanlage, die Realität: "Dass das Projekt aus Schönerstadt realisiert wird, ist sehr wahrscheinlich", sagt Marco Metzler. Denn der Ortschaftsrat, der Sportverein und die Schützengesellschaft haben es im Hintergrund schon weit vorangetrieben: Für ein Freizeit-Sportbogenzentrum sind Schönerstadt aus dem Fördertopf "Landaufschwung" 37.000 Euro genehmigt worden. Auf insgesamt 46.200 Euro belaufen sich die Kosten für die offene Sechs-Bahnen-Anlage. Im Frühherbst soll die mobile Sportbogenanlage, auf der auch Wettbewerbe ausgetragen werden können, fertig sein. Für die anderen Teile des Projektes wie etwa die Spielgeräte werde derzeit versucht, an Fördermittel zu kommen.

Frühere Projekte: Die Stadt Oederan hat sich zwischen 2004 und 2015 mit zwölf Ideen beim Wettbewerb "Ab in die Mitte" beworben. Vier davon wurden umgesetzt. Das 2015er-Projekt "Oederan mit Stil - virtuell mobil" ist in Arbeit: Das öffentliche W-Lan ist freigeschaltet, bald soll laut Metzler der Online-Stadtführer folgen.

Fazit: Viele Leute arbeiten außerhalb des Rathauses und parallel zum Wettbewerb "Ab in die Mitte" an den Ideen. Die Vergangenheit zeigt, dass die Stadt Wettbewerbsprojekte nicht nur einreichte, sondern, zumindest einige, auch Realität werden ließ. Metzler gibt zu bedenken: "Die Umsetzung der Schönerstädter Idee ist von weniger Faktoren abhängig und von geringerem Risiko."