Strohfeuer: War es Brandstiftung?

Der Großbrand auf einem Feld bei Gahlenz könnte zum Kriminalfall werden. Denn für den Besitzer der 300 Strohballen, die am Sonntag in Flammen aufgingen, ist es nicht der erste derartige Fall.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 22.11.2016



Gahlenz. Hinter dem Großbrand, der am Sonntag einen riesigen Berg von Strohballen im Wert von mehr als 12.000 Euro zerstörte, könnte Brandstiftung stecken. Das vermutet zumindest der Besitzer des Strohs, ein Händler aus Bayern. "Das ist das vierte Mal in den vergangenen zwei Jahren, dass unsere Firma in dieser Region Hunderte Strohballen durch ein Feuer verliert", sagte der Unternehmer, der namentlich nicht genannt werden will.

Aus gutem Grund, denn die Brandstifter würden mittlerweile gezielt nach Flächen suchen, auf denen seine Strohvorräte gelagert werden. "Auch in Sachsen gibt es eigentlich keinen weiteren Unternehmer, der so große Haufen zusammenstellen lässt. Deshalb sind sie ein geeignetes Ziel für Brandstifter", vermutet der Händler, der das Stroh für die Tierhaltung oder Landschaftspflege weiterverkauft.

Geerntet wurde das am Sonntag zerstörte Stroh von den Landwirten der Bäuerlichen Erzeugergenossenschaft Gahlenz (Bega); auf deren Gelände lagerten die 300 Strohballen. Die Feuerwehr wurde gegen 14.30 Uhr alarmiert, rückte mit 42 Einsatzkräften an und hatte bis in die gestrigen Mittagsstunden mit der Bekämpfung des Brandes zu tun. "Wie sich jeder denken kann, brennt dieses Material besonders gut. Deshalb war unsere einzige Chance, das Stroh aufzuteilen und kontrolliert abbrennen zu lassen", sagte Marco Schaffarschick von der Oederaner Feuerwehr.

Gefahr für Menschen oder Gebäude habe nie bestanden, so Schaffarschick weiter. "Allerdings waren die Einwohner von Gahlenz und Oberreichenbach gut beraten, ihre Fenster zu schließen, denn es zog eine große Rauchwolke in diese Richtung." Der Feuerwehrmann wollte zur Brandursache keine Spekulationen abgeben, eine Selbstentzündung hielt er jedoch für unwahrscheinlich. Auch Gerüchte über Knallgeräusche von Feuerwerkskörpern, die Zeugen gehört haben wollen, kommentierte er nicht. Andreas Petschke, Vorsitzender der Bega, hatte von diesen Gerüchten gehört; er ist sich allerdings sicher, dass es sich um Brandstiftung handelt. "Die Strohballen wurden einfach angezündet", sagt er.

Selbst einen Anschlag auf seinen Betrieb schließt Petschke nicht aus. "Man weiß ja nie, warum so etwas gemacht wird." Von der Polizeidirektion Chemnitz hieß es in einer offiziellen Stellungnahme, dass die Ermittlungen zur Brandursache andauern. Wie ein Pressesprecher auf Anfrage mitteilte, prüfe man aber auch Verbindungen zu ähnlichen Fällen.

So haben in den vergangenen Jahren unter anderem in Langhennersdorf ähnlich große Strohhaufen gebrannt. "Zufall ist das nicht", sagt der Händler aus Bayern. "Da braucht mir auch niemand mit dem Märchen von der Selbstentzündung kommen." Er wolle sich nun aus der Region zurückziehen.