Stürmischer Wilfried fällt Bäume

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren haben sich gestern vor allem als Forstarbeiter beweisen müssen. Mit Kettensägen schnitten sie Stämme von Bäumen entzwei, die auf Straßen gestürzt waren.

Von Verena Toth (Text und Fotos)

Flöha/Erdmannsdorf. Sturmtief Wilfried hat gestern für Aufregung und eine Reihe von Feuerwehreinsätzen gesorgt. Begleitet von heftigen Graupelgewittern peitschten in den Mittagsstunden Sturmböen übers Land. Vor allem in der Flöhaer Region und in Frankenberg konnten Bäume und Masten dieser Kraft nicht mehr standhalten und stürzten reihenweise um. Personen kamen nicht zu Schaden, auch die Sachschäden beispielsweise an Leitplanken hielten sich in Grenzen.

11.16UhrDie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Erdmannsdorf werden alarmiert. Starke Sturmböen haben eine etwa 20 Meter große Fichte gefällt. Ein Baum ist auf die Fahrbahn der Plauer Straße (B 180) am Ortseingang Erdmanndorf gestürzt. Ortswehrleiter Michael Hofmann eilt von seinem Flöhaer Arbeitsplatz zum Einsatzort, wo bereits sechs Feuerwehrleute mit der Absicherung beginnen. "Bei der Ankunft mussten wir feststellen, dass zwei weitere Bäume auf die Straße zu stürzen drohten. Deshalb müssen wir auch diese Fichten noch fällen", erklärt Hofmann. Mit Kettensägen schneiden die Helfer die Stämme entzwei und beräumen die Fahrbahn. Während der Arbeiten der Helfer ist die B 180 etwa eine Stunde lang gesperrt. Kurz nach 12 Uhr kann der Verkehr wieder rollen.

11.35UhrIn der Flöhaer Feuerwehrwache geht die Meldung über einen umgestürzten Baum an der Straße zur Finkenmühle ein. Neun Helfer rücken zum Einsatzort aus. "Der Baum war auf eine Stromleitung gekippt, sodass auch der Strommast mitgerissen wurde", sagt Flöhas Wehrleiter Matthias Richter am Nachmittag, als wieder etwas Ruhe eingezogen ist.

Den Einsatzkräften gelingt es, die kleine Straße binnen kurzer Zeit wieder befahrbar zu machen. Glück im Unglück: Die zerstörte Stromleitung versorgt ausschließlich die Straßenbeleuchtung. Das heißt, Anwohner sind nicht von der Havarie betroffen.

11.47UhrWegen eines spektakulären Unfalls auf der Gutenbergstraße im Frankenberger Neubaugebiet werden die Feuerwehrleute alarmiert. Wie die Polizei später in ihrem Einsatzbericht mitteilt, muss eine Windböe ein Auto gegen eine Verkehrsinsel geschoben haben. Der Stoß ist so heftig, dass das Fahrzeug umkippt und auf dem Dach liegenbleibt. Passanten gelingt es jedoch, den Autofahrer, der nur leicht verletzt worden ist, aus dem Auto zu befreien. Sachschaden: 8500 Euro. Da man davon ausgegangen war, dass der Fahrer eingeklemmt wurde, war die Feuerwehr alarmiert worden.

12.30UhrDie Flöhaer haben kaum Zeit zu verschnaufen. Die nächste Alarmierung: Sie werden auf die Eubauer Straße gerufen. Auch hier kann eine große Fichte den Sturmböen nicht mehr standhalten und stürzt auf die Fahrbahn. "Weitere Bäume waren bereits in Schieflage und teilweise entwurzelt", berichtet Wehrleiter Richter. Auch hier müssen die Feuerwehrleute mit der Kettensäge zu Werke gehen. Sie zerschneiden die Stämme und können so die blockierte Fahrbahn freiräumen.

15UhrDie Ortsdurchfahrt Sachsenburg muss kurzzeitig gesperrt werden: Ein Baum droht auf eine Telefonleitung und die Fahrbahn zu stürzen. Ein Förster hatte die Feuerwehr alarmiert, weil er im Wald den Baum in Schräglage entdeckt hatte. Mit Drehleiter sichern die Einsatzkräfte die Leitung, Mitarbeiter der Straßenmeisterei sägen den Baum um und beseitigen so gemeinsam mit der Wehr die Gefahr. Bereits am Vormittag war ein Baum an der Sachsenstraße auf zwei Garagen gefallen. Laut Wehrleiter Harry Wrobel wurde dabei ein Fahrzeug beschädigt, eine der Garagen stürzte teilweise ein.

18UhrDas Landratsamt fasst in einer ersten Bilanz die Geschehnisse des stürmischen Tages zusammen. Demnach rückten die Feuerwehren im Leitstellenbereich Freiberg/Mittweida insgesamt 15 Mal aus. Schon am Vorabend waren Feuerwehrleute in Oederan und Arnsdorf wegen eines umgestürzten Baums beziehungsweise herabgefallener Äste im Einsatz. (mit ka, jl,röpf)