Sturm fällt Bäume in Erdmannsdorf

erschienen am 02.03.2017



Erdmannsdorf. Starke Sturmböen haben am Mittag für einen Feuerwehreinsatz im Augustusburger Ortsteil Erdmannsdorf gesorgt. Eine etwa 20 Meter große Fichte konnte dem starken Wind nicht mehr standhalten und war auf die Fahrbahn der Plauer Straße (B180) am Ortseingang Erdmanndorf gestürzt. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, auch Sachschäden sind nicht entstanden.

Wie der Ortswehrleiter erklärte, rückten sechs Kameraden zum Einsatz aus. "Bei der Ankunft mussten wir feststellen, dass zwei weitere Bäume auf die Straße zu stürzen drohten. Deshalb mussten auch diese Fichten noch gefällt werden", so Michael Hofmann. Während der Arbeiten der Helfer war die B 180 etwa eine Stunde lang gesperrt. Kurz nach 12 Uhr konnte der Verkehr wieder rollen.

Auch an der Aitzendorfer Straße bei Theesdorf hat ein Strommast dem Sturm nicht standgehalten und ist abgeknickt. Derzeit halten nur noch Leitungen den Holzmast über der Straße. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, sie sichern die Straße ab. (vt/fmu)