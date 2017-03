Überfall auf Tankstelle in Flöha Thema bei "Kripo live"

erschienen am 03.03.2017



Flöha. Mithilfe der MDR-Sendung "Kripo live" fahndet die Chemnitzer Kriminalpolizei nach einem Räuber. Der Unbekannte hatte am 16. November 2016 eine Tankstelle an der Dresdner Straße in Flöha überfallen. Der maskierte Räuber floh mit Geld und Zigaretten. Die Angestellte kam mit dem Schrecken davon.

Die Sendung wird am Sonntag, 19.50 Uhr, gezeigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0371 387-3445. (fp)