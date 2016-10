Urweltmammutbaum wächst im Augustusburger Arboretum

erschienen am 17.10.2016



Augustusburg. Bis zu 35 Meter hoch wird der Urweltmammutbaum, der am Montag im Arboretum in Augustusburg bei Chemnitz gepflanzt worden ist. Im drei Hektar großen Terrain sichert der Sachsenforst in einem abgezäunten Bereich Baum- und Straucharten für die Nachwelt. Der sommergrüne Urweltmammutbaum (Metasequioa glyptostroboides) stammt aus China. Lange Zeit war diese Art nur durch Fossilien bekannt und wurde erst 1941 in schwer zugänglichen Bergwäldern Chinas lebend entdeckt. Die künftigen Schulanfänger der DRK-Kindertagesstätte "Spatzennest" Augustusburg (Foto links) durften am Vormittag beim Pflanzen des bereits circa vier Meter hohen Baumes helfen. Gezüchtet worden war dieser in der Baumschule Dittersdorf (Erzgebirgskreis).

Der Urweltmammutbaum, der bis zu 420 Jahre alt werden kann, verliert in der Vegetationspause seine Nadeln. 1966 hatte Oberförster Horst Hänel die ersten Bäume im Augustusburger Stadtwald gepflanzt. Am Dienstag werden dort mehr als 280 Nadelgehölze gehegt. Die Bäume stammen aus Europa, Asien, Afrika und Amerika. Das Arboretum Augustusburg hat keine festen Öffnungszeiten. Der Sachsenforst bietet jedoch Führungen (nach Voranmeldung) an. (fp)