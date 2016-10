VerjÃ¼ngungskur fÃ¼r Industrieveteran

Verjüngungskur für Industrieveteran

Ein Architekt aus Berlin hat die ehemalige Tannenhauer-Weberei in Braunsdorf ersteigert. Seither investierte er über eine Millionen Euro, um den unter Denkmalschutz stehenden Komplex zu erhalten und aufzuhübschen.

Von Holk Dohle

erschienen am 06.10.2016



Braunsdorf. Ulrich Ferger schläft überall gut. Sowohl in seiner Wohnung in Berlin-Kreuzberg als auch unterm Dach der ehemaligen Tannenhauer-Weberei in Braunsdorf. Nur wenn er das Fenster öffnet, bemerke er einen Unterschied: In Braunsdorf ströme frische, kühle Luft herein, und er sei "mehr dran an der Natur" und so seinem Traum, "draußen zu sein", ein ganzes Stück näher, sagt der Berliner. Dabei klopft sich der Architekt den Baustaub aus der Hose, tritt aus dem einstigen Garnlager, blinzelt in die Sonne und schaut durch den Hof des Gebäudekomplexes hinüber zum Fluss.

Im Erdgeschoss der über 200 Jahre alten Textilfabrik befindet sich eine von mehreren Baustellen, erläutert Ferger. In den ehemaligen Lager-, Umkleide-, Appretur- und Generator-Räumen wurden zwar die Zwischenwände beseitigt sowie alle Wasser-, Elektro- und Heizungsleitungen neu installiert, die alten Strukturen blieben aber erhalten. So sind die Träger freigelegt und der schadhafte Putz ist von den Wänden entfernt, wodurch das imposante Mauerwerk aus Hilbersdorfer Tuff-Porphyr und herkömmlichen Ziegeln zum Vorschein kam. "Ein sehr interessanter Anblick", freut sich der Bauherr über den Baufortschritt in dem 200 Quadratmeter großen Raum, der künftig als Ausstellungs-, Versammlungs- und Veranstaltungssaal genutzt werden soll.

Bis zur Einweihung im kommenden Jahr sei jedoch noch einiges zu erledigen. So sollen in den Nischen Heizkörper aufgestellt und der Boden mit einer Gussasphaltschicht überzogen werden. "Der alte Generator und der Schiffsdiesel, die in den 1950er-Jahren, als der Strom oft ausfiel, aufgestellt wurden, bleiben stehen", sagt Ferger und zeigt auf die unter Planen versteckte Industriegeschichte. Ein "weiteres Highlight" befindet sich gleich nebenan: ein etwas kleinerer, ebenso aufwendig freigelegter Kreuzgewölberaum, der wie der große Saal für Veranstaltungen gemietet werden kann.

"Das Erdgeschoss soll Lust machen, das Museum in den oberen Etagen zu besuchen", betont Ferger, der den Schreibtisch in seinem zwischen Sonnenallee und Landwehrkanal gelegenen Berliner Büro regelmäßig verlässt, um in der ehemaligen Möbelstoff-Weberei zwischen Mühlgraben und Zschopau die Ärmel hoch zu krempeln und in die Hände zu spucken. "Ich bin fast jede Woche in Braunsdorf", sagt der Senior.

Mit den Arbeiten liege er im Plan. Auch im Seitenflügel, wo unter anderem ein Behinderten gerechtes WC entsteht. Von den neun Wohnungen rund um das Museum herum sind fünf fertig und vermietet. Vom alten Heizhaus ist bis auf einen Haufen Bauschutt nichts mehr zu sehen. Durch den einzigen Abriss auf dem Areal entstand ein geräumiger Innenhof, der zum Zentrum der Kulturinsel werden könnte. "Bisher hat alles funktioniert, und auch der Kostenrahmen konnte eingehalten werden", so der Unternehmer, der nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Euro in den sächsischen Industrieveteran im Zschopautal investiert.

2013 hatte Ferger das unter Denkmalschutz stehende Industriegebäude ersteigert, um die Mixtur aus Gewerbe, Museum und Wohnungen nicht nur zu erhalten, sondern auch Stein um Stein etwas aufzuwerten. Abenteuerlust auf seine alten Tage habe ihn dazu bewogen, sich statt für den Ruhestand für das Projekt in dem Niederwiesaer Ortsteil zu entscheiden, sagt der 67-Jährige, der seit über 40 Jahren verheiratet ist, drei erwachsene und vier Enkelkinder hat. "Ein Ferienhaus wäre mir einfach zu langweilig."

Herausforderungen mag der Besitzer der ehemaligen Tannenhauer-Weberei auch in der Freizeit. Den Flachländer zieht es in die Berge. Um sich das nötige Rüstzeug für die Klettertouren in den Alpen zu holen, hält sich Ferger zusammen mit einem Kumpel in einer Berliner Kletterhalle fit. "In letzter Zeit bin ich leider kaum noch dazu gekommen", bedauert der sportliche Natur- und Bergfreund.

Das wird sich vermutlich auch nach der Verjüngungskur für das Webereigebäude nicht groß ändern. "Da drüben zwischen den Bäumen gibt es herrliche Terrassen, auf denen früher Filze getrocknet wurden", zeigt der Architekt hinüber zum Wäldchen auf der anderen Seite des Mühlgrabens. Dort könnte man schöne Sitzflächen anlegen.

Zum Tag des traditionellen Handwerks am Sonntag, 16. Oktober, besteht zwischen 10 und 14 Uhr die Möglichkeit, neben der historischen Schauweberei auch die Räume im Erdgeschoss zu besichtigen.