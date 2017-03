Verwaltung rechtfertigt Knöllchen in Augustusburg

Rathaus widerspricht - Betroffene Familie hofft weiter auf Erklärung

Von Thomas Reibetanz

Augustusburg. Die Stadtverwaltung Augustusburg widerspricht der Darstellung eines Ehepaars aus Schlettau, das im Februar vor Ablauf seines Parkscheins einen Strafzettel bekommen haben soll. "Unsere Prüfungen ergaben, dass das Fahrzeug länger vor Ort war, als die gelöste Parkzeit auswies", schreibt Bürgermeister Dirk Neubauer (SPD) in einer Stellungnahme. "Das betroffene Fahrzeug wurde 12.19 Uhr weggefahren."

Der Parkschein der Müllers aus Schlettau war bis 11.57 Uhr gültig, nach eigener Aussage waren sie schon kurz vor Ablauf der Parkzeit wieder an ihrem Fahrzeug. Dennoch fanden sie ein Knöllchen vor und mussten Verwarngeld zahlen. "Dabei, dass wir pünktlich zurück waren, bleiben wir auch", sagt nun Maria Müller. Sie hätten nicht gelogen, betont sie und fügt hinzu: "Dass wir erst etwas später losgefahren sind, liegt daran, dass wir uns über das Knöllchen aufgeregt und einen zuständigen Mitarbeiter gesucht haben."

Auslöser für den Leserbrief, den die Müllers an die "Freie Presse" geschrieben und der die Debatte angeschoben hatte, war aber nicht das Verwarngeld an sich, welches im Übrigen schon längst bezahlt ist. "Wir haben uns vielmehr über die Art und Weise aufgeregt, wie man uns vonseiten des Rathauses behandelt hat", sagt Maria Müller. "Der Widerspruch wurde damit beantwortet, dass wir einen Überweisungsschein zugeschickt bekamen, die telefonische Nachfrage wurde beendet, indem die Mitarbeiterin nach meinem zweiten Satz einfach aufgelegt hat."

Wie Bürgermeister Neubauer via Facebook ankündigte, wolle er prüfen, warum es "kein vernünftiges Handling" bei der Bearbeitung der Anfragen der Müllers gegeben habe. Für die Müllers aus Schlettau ein erster Schritt in die richtige Richtung. "Am traurigsten finden wir nämlich, dass wir noch immer nichts aus Augustusburg gehört haben", sagt Maria Müller. "Wir wollen weder unser Geld zurück noch Streit. Aber wir hätten doch gern gewusst, warum man mit Touristen einen derartigen Umgang pflegt."