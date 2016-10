Volkssolidarität: Trotz sinkender Mitgliederzahlen auf Erfolgskurs

erschienen am 23.10.2016



Freiberg/Flöha Die Volkssolidarität strukturiert sich um. Statt Geschäftsführung und ehrenamtlichem Vorstand wird der Regionalverband Freiberg jetzt einen hauptamtlichen Vorstand und einen Aufsichtsrat bekommen. Als Aufsichtsratsvorsitzender ist Flöhas Alt-Oberbürgermeister Friedrich Schlosser auf der Delegiertenversammlung am Sonnabend im Stadtsaal der Alten Baumwolle in Flöha gewählt worden. Der Regionalverband sei dadurch handlungsfähiger, sagt Geschäftsführerin Angela Gronwald. Entscheidungen könnten so schneller gefällt werden.

Trotz sinkender Mitgliederzahlen befindet sich der Regionalverband laut Gronwald auf Erfolgskurs. Ihren Angaben zufolge zählte die "Volkssoli" Ende vorigen Jahres 2047 Mitglieder. Zum Vergleich: 2014 waren es 2232 Mitglieder. Auch die Anzahl der Ehrenamtler schrumpfte: 2014 zählte der Regionalverband 305 ehrenamtliche Mitarbeiter, Ende 2015 waren es nur noch 251. Dennoch konnte der Verein laut Angela Gronwald seit 2014 seine Marktposition kontinuierlich ausbauen. Die Mitarbeiterzahl sei von 208 (2013) auf 246 (Ende 2015) gestiegen. Damit ist die "Volkssoli" der größte Arbeitgeber in Flöha, sagt Alt-OB Schlosser. (hh)