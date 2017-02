Wasserpegel der Flöha: Noch zwölf Zentimeter bis zur Alarmstufe 1

erschienen am 21.02.2017



Flöha. Der Pegel der Flöha liegt derzeit bei 228 an der Pegelmessstelle Flöha (unterhalb B 173). Schneeschmelze im Erzgebirge, anhaltend milde Temperaturen und Regen haben in der Region zu einem deutlich sichtbaren Anstieg von Pegeln der Flüsse und Bäche geführt.

Allein in der Flöha ist der Wasserstand am Messpunkt nahe der Fußgängerbrücke von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag zur gleichen Zeit um mehr als 80 Zentimeter angestiegen. (tre)

