Wasserwacht fischt 2000 Euro ab

Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben die Retter aus Oederan die Kasse ihres Vereins aufgebessert. Daran waren auch mehr als 200 Sympathisanten beteiligt.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 10.02.2017



Oederan. Was haben die Oederaner Wasserwacht, der Karnevalsverein Zwönitz und der Verein Freilichttheater Waldenburg gemeinsam? Ganz einfach: Sie alle haben einen starken Rückhalt in ihren Orten und damit 2000 Euro beim Sender Hitradio RTL gewonnen. In der Aktion "Scheine für Vereine" werden die Initiativen dafür belohnt, wenn sie binnen weniger Stunden möglichst viele Unterstützer mobilisieren.

Der Oederaner Wasserwacht ist das am Mittwoch beeindruckend gelungen. "Es waren 224 Personen anwesend", freut sich Rico Storch vom Vorstand. Kurz nach 7 Uhr sei in der Morgensendung verkündet worden, dass das Aufnahmeteam am Nachmittag in die Stadt des Klein-Erzgebirges kommen würde. Der Verein rief innerhalb der Frist von vier Songs, die die Radiomacher gesetzt hatten, zurück. Damit hatte er sich bereits 1000 Euro gesichert, wie Rocco Reichel als Leiter Unternehmenskommunikation bei dem Sender informiert.

Und dann klingelten die Telefone heiß. "Wir haben auch über Facebook, Whatsapp & Co. die Werbetrommel gerührt. Die Feuerwehren, der Handballverein und viele andere haben unseren Aufruf weiterverbreitet, zwischen 16 und 17 Uhr ins Erlebnisbad zu kommen", berichtet Rico Storch. "Das war ganz große Solidarität in Oederan", so der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit weiter.

Pro Sympathisant machte der Sender noch einmal fünf Euro locker - die 200 Unterschriften für den maximal möglichen Aufschlag von weiteren 1000 Euro waren schnell erreicht. Für Storch muss der Andrang in dem winterlichen Freibad an der Hainichener Straße wie ein vorfristiges Geburtstagsgeschenk gewirkt haben - er wird nächste Woche 42 Jahre alt. "Dass die Eishaie dann auch noch ins Wasser gesprungen sind, war ganz große Klasse" ist Storch überwältigt.

Die Eishaie sind eine Gruppe besonders abgehärteter Frauen und Männer, die auch bei Frost baden gehen. Sie gehören zu den rund 90 Mitgliedern der Oederaner Wasserwacht, die wiederum im Kreisverband Freiberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verankert ist. Die 2000 Euro vom Mittwoch sollen nun für die Ausbildung und die Kinder- und Jugendarbeit verwendet werden.

Zu den Unterstützern, die sich im Erlebnisbad eingefunden hatten, gehörte auch Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler). Er wisse das Engagement der Mitglieder der Wasserwacht zu schätzen, erklärt der Rathauschef: "Wenn es die nicht gäbe, könnten wir das Bad gar nicht so betreiben, wie es derzeit läuft." Die Wasserwacht leiste beispielsweise mit Rettungsschwimmern Unterstützung, so das Stadtoberhaupt; der Verein sei ihm auch daher "sehr ans Herz gewachsen".

Neben der Schwimm- und Rettungsschwimmerausbildung gibt es bei der Wasserwacht Oederan unter anderem auch Übungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie Vergleichswettkämpfe mit anderen Wasserwacht-Gruppen. Im Erlebnisbad ihrer Heimatstadt sorgt sie schon seit mehr als 25 Jahren für einen sicheren Badebetrieb. In der Saison 2016 waren hier nach Angaben der Stadtverwaltung immerhin mehr als 30.000 Gäste begrüßt worden. Aufgrund der anhaltend schönen Wetterlage war die Saison dabei bis in den September hinein verlängert worden; ursprünglich hatte am 31. August Ultimo sein sollen.