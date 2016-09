Wettbewerb: Preise fÃ¼r schÃ¶nste Kleingartenanlagen

Wettbewerb: Preise für schönste Kleingartenanlagen

erschienen am 30.09.2016



Flöha. Flöha. Die Sieger des diesjährigen Kleingartenwettbewerbes der Stadt Flöha mit dem Regionalverband der Kleingärtner stehen fest. Bei den großen Anlagen mit mehr als 60 Parzellen gewann der Kleingartenverein "Am Flöhastrand", bei den kleinen Anlagen mit bis zu 60 Parzellen gewann der Verein "Jahnhöhe". Fünf Kleingartenvereine hatten sich am Wettbewerb beteiligt, Anfang September fand der Bewertung statt. Kriterien waren neben dem Gesamteindruck der Anlage unter anderem auch die Nummerierung der Parzellen, Nistgelegenheiten für Vögel, die Regenwassernutzung oder Möglichkeiten Kompostierung. Die beiden Gewinner erhalten jeweils eine Prämie in Höhe von 250 Euro. (mbe)