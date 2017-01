Wie Heinz Rühmann verloren ging

Das Freibad in Falkenau wird 90 Jahre alt. Anlass für einen Blick ins Gästebuch des ersten Schwimmmeisters, in dem eine entscheidende Seite fehlt.

Von Matthias Behrend

erschienen am 13.01.2017



Falkenau. Auf der körnigen Schwarzweiß-Fotografie posieren zwei Dutzend Männer in einer großen Baugrube, darüber das Holz- gerüst eines Gebäudes, am unteren Bildrand steht eine Schubkarre. Die Aufnahme entstand Anfang April 1927 beim Bauheben für das Falkenauer Naturbad, das am 27. Mai 1927 eingeweiht wurde - "bei 11 Grad Wasserwärme und 1300 Gästen". So steht es auf der Rückseite des Fotos geschrieben. Und geschrieben hat Willy Schweigert, der von 1927 bis 1967 Schwimmmeister im Bad war. Seine Frau Johanne betreute während dieser Zeit den Bad-Kiosk. Die Schweigerts waren vier Jahrzehnte lang Familie Freibad in Falkenau.

Heinz Schweigert ist nie auf die Idee gekommen, seinem Vater nachzufolgen und Schwimmmeister im Falkenauer Bad zu werden. "Ich weiß, wie schwer die Arbeit war", sagt er. Mit seiner Frau Regina wohnt er im Haus seiner Eltern am Badweg, fünf Minuten vom Naturbad entfernt. Und sie hüten einen Schatz: das in Leinen gebundene Bad-Gästebuch, das Willy Schweigert einst anlegte und in das sich ausgewählte Badegäste eintragen durften. Am 14. Juli 1965 zum Beispiel die Fußballer des SC Karl-Marx-Stadt mit Eberhard Vogel, Dieter Erler oder Rolf Steinmann - alles Spieler der späteren FCK-Meistermannschaft. Zwei Drittel der Seiten sind beschrieben. Mit kleinen oder großartigen Gedichten, Lobeshymnen, Zeichnungen, manchmal klebt ein kleines Foto neben dem Text.

Die Seiten sind nachträglich nummeriert worden, nachdem eine Seite herausgetrennt wurde. Es war der Eintrag von Heinz Rühmann, der im Juli 1936 Gast im Falkenauer Bad war und sich im Gästebuch verewigte. Heinz Schweigert hat die fehlende Seite noch vor Augen, aber er kann sich nicht mehr erinnern, was der berühmte Schauspieler ins Buch geschrieben hatte. Wann die Seite mit dem Rühmann-Eintrag verschwand? "Das muss irgendwann in den 1960er- oder 70er-Jahren gewesen sein", mutmaßt Heinz Schweigert. Wer die Seite fein säuberlich mit einer Schere heraustrennte, war nicht zu ermitteln. Willy Schweigert hatte sein Gästebuch immer mal verliehen, es wurde weitergereicht. Er war jedenfalls sauer, erinnert sich sein Sohn. Es wurden daraufhin nicht nur die Seiten nummeriert, das Gästebuch blieb unter Verschluss. Auch Heinz und Regina Schweigert geben das abgegriffene Büchlein nicht aus der Hand.

Wie viele Menschen sein Vater gerettet hat? Heinz Schweigert weiß es nicht. In den fast 30 Jahren, die Willy Schweigert Schwimmmeister war, habe es jedenfalls keine schweren Badeunfälle gegeben, sagt er. Sein Vater Willy Schweigert arbeitete unter Tage im Steinkohlenbergbau und auf der Suche nach einer Tätigkeit mit Luft und Licht. Er bewarb sich für die ausgeschriebene Stelle als Schwimmmeister in Falkenau und wurde genommen. Die Familie zog daraufhin von Cainsdorf bei Zwickau nach Falkenau. Johanne Schweigert übernahm mit der Baderöffnung den Kiosk, den sie bis 1963 betrieb. Heinz Schweigert, der 1935 geboren wurde, verbrachte den Großteil seiner Kindheit im Falkenauer Freibad.

Heinz Schweigert sagt, sein Vater habe hart gearbeitet. Im Winter war er bei der Gemeinde beschäftigt und erledigte kleine Bau- oder Handwerkerarbeiten. Im Sommer war er der Schwimmmeister. Der Verdienst sei nicht üppig gewesen. Willy Schweigert besserte sein Einkommen auf, indem er nachts Wachdienst schob, erzählt sein Sohn. Ein Stapel Fotos und das Bad-Gästebuch illustrieren die Erinnerungen an die Eltern.