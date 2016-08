168 Radler beim Freiberger Fahrrad-Zickzack

erschienen am 27.08.2016



Trotz Temperaturen über 30 Grad Celsius haben sich 168 Radfahrer am Freiberger Fahrrad-Zickzack (FFZ) beteiligt. Das ist die zweitgrößte Teilnehmerzahl in der Geschichte des Wettbewerbs, der am Samstag zum achten Mal stattfand. Nur im vergangenen Jahr waren noch mehr Radler unterwegs. Bei den Männern siegte Patrick Scharf aus Dresden, bei den Frauen bereits zum dritten Mal Stephanie Hänsel aus Bad Soden-Salmünster. Die Mannschafts-Wertung gewann das Team Radioaktiv aus Helbigsdorf.

Gesundheitliche Zwischenfälle gab es nicht. Ein Fahrer stieg aber aufgrund der Temperaturen aus. Die FFZ-Polizei lobte das Verhalten der Teilnehmer, die sich an die Spiel- und die Verkehrsregeln hielten. Allerdings gab es einen Unfall.

Beim Fahrrad-Zickzack müssen Radler an mehreren über das Stadtgebiet verteilten Stationen Pneuros, so heißt das Spielgeld des Zickzacks, sammeln. (kok)