19-JÃ¤hrige Ã¼berschlÃ¤gt sich mit Renault

19-Jährige überschlägt sich mit Renault

erschienen am 07.10.2016



Mittelsaida. Eine 19-Jährige hat am Freitag in Mittelsaida die Kontrolle über ihren Renault verloren. Auf der Straße Röhrenbohrer fuhr der Wagen in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste neben der Feuerwehr die Ölwehr gerufen werden. Die Straße Röhrenbohrer war auf Grund des Unfalls gesperrt. (fp)