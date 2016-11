26-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall bei Sayda

erschienen am 06.11.2016



Sayda. Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Sayda ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann auf der Verbindungsstraße zwischen Heidersdorf und Sayda unterwegs, als sein Skoda in einer Linkskurve in der Ortslage Mortelgrund von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 26-Jährige verstarb am Unfallort. Ein anderer Autofahrer bemerkte gegen 4.15 Uhr den Unfall und wählte den Notruf.

Der Sachschäden bei dem Unfall beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die S 212 war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten, bei denen auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz kam, bis etwa 9 Uhr gesperrt. (fp)