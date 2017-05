55-Jähriger stirbt bei Unglück am Freiberger Bahnhof

erschienen am 19.05.2017



Freiberg. Die Bundespolizei Chemnitz hat Informationen der "Freien Presse" bestätigt, dass bei dem Unglück heute Morgen am Freiberger Bahnhof ein Mann tödlich verletzt wurde. Eine entsprechende Pressemitteilung verschickte die Bundespolizei Chemnitz am Mittag. Bei dem Unglück sei ein 55-Jähriger ums Leben gekommen, der für die Deutsche Bahn arbeitete, heißt es darin. Der Unfall soll sich laut den bisherigen Ermittlungen zwischen 4.34 und 6.42 ereignet haben. Das Opfer wurde von einem Kollegen entdeckt, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Ein Notarzt konnte nach Informationen der "Freien Presse" nur noch den Tod des Bahnmitarbeiters feststellen.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn äußerte sich auf Anfrage nicht zum Todesfall. Eine Pressesprecherin verwies auf die aktuellen Ermittlungen der Bundespolizei. (kok)