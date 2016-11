Abschied nach 26 Jahren: Kaufmarkt-Chefin gibt auf

Undine Neubert hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: Am 30. November sitzt die Großhartmannsdorferin letztmalig an der Kasse.

Von Jochen Walther

erschienen am 17.11.2016



Großhartmannsdorf. Nach gut 26 Jahren macht der letzte Lebensmittelladen in Großhartmannsdorf dicht. Die Inhaber Undine und Dietmar Neubert sehen sich angesichts des geplanten Norma-Marktes, der auf der gegenüberliegenden Seite der B 101 errichtet wird, der Konkurrenz nicht gewachsen.

"Die Folge wäre doch Umsatzrückgang", so Undine Neubert, die offiziell am 30. November zum letzten Mal im Laden stehen will. Danach würde noch ein paar Tage lang der Ausverkauf laufen, dann werden die Türen für immer geschlossen. "Das ist unser Haus. Vielleicht will ja jemand die Räume mieten", erklärte die 57-Jährige, die bereits einen neuen Vollzeit-Job gefunden hat. Daher betrachte sie die derzeitige Situation mit gemischten Gefühlen. Besonders die Rentner im Dorf würden die Schließung bedauern, weiß die Mittelständlerin, die eigentlich aus der Gastronomie kommt. So habe sie zu DDR-Zeiten unter anderem in einem FDGB-Ferienheim im erzgebirgischen Rauschenbach gearbeitet. Erst mit der Wende habe sie sich beruflich umorientiert, mit ihrem Ehemann den Kaufmarkt unmittelbar an der Ortsdurchfahrt eröffnet, wo zuvor schon ein DDR-Konsum für die Nahversorgung zuständig war. Davor wurde von Dietmar Neuberts Vater und Großvater in den 100 Quadratmeter großen Räumen eine Bäckerei betrieben.

Chefin Undine Neubert gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge: "Ich hätte mir mehr Unterstützung von unserem Bürgermeister gewünscht. Bis heute war kaum ein Gemeinderat bei mir im Laden, um über meine prekäre Situation zu sprechen", blickte die Geschäftsfrau zurück, die immer viel Wert auf individuelle Beratung gelegt habe. Zudem seien den Kunden die Lebensmittel auch nach Hause geliefert worden.

Derweil dementierte Norma-Gebietsexpansionschef Uwe Schulz Gerüchte, wonach der Discounter in dem Dorf nicht mehr bauen würde. "Wir halten an unserem Bauvorhaben fest", betonte Schulz, der die Schließung des Kaufmarktes Neubert nicht kommentieren wollte. Nur so viel: "Der Großteil der Leute hatte sich damals während der Einwohnerversammlung für den Neubau ausgesprochen", erinnerte er. So werde am Bauablauf ebenfalls festgehalten. "Neben der Grundstücksberäumung finden derzeit umfangreiche Erdarbeiten statt", so Schulz. Für Verzögerungen würde dennoch der zum Teil "nicht tragfähige Baugrund" sorgen.