AfD-Kandidat: Menge in Clausnitz wehrte sich gegen "Umvolkungsabsichten"

erschienen am 19.01.2017



Holzhau. Der AfD-Kandidat für die Bundestagswahl, Heiko Hessenkemper, hat die Vorgänge vor rund einem Jahr in Clausnitz verteidigt. "Wir haben eine Bevölkerung gehabt, die sich intensiv gegen die Umvolkungsabsichten gewehrt hat", sagte Hessenkemper bei seinem Wahlkampfauftakt in Holzhau. Es sei eine illegale Demonstration gewesen, es habe "unschöne Vorgänge außerhalb der Norm" gegeben, aber keine Verletzten. "Die Medien haben daraus ein Schlachtfest gemacht", so Hessenkemper.

Mitte Februar hatte eine Menschenmenge in Clausnitz einen Flüchtlingsbus blockiert und die Insassen teilweise zu Tränen geängstigt. Die Vorgänge hatten deutschlandweit für Aufmerksamkeit gesorgt.

Hessenkemper kritisierte deutlich die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Für Infrastrukturmaßnahmen in strukturschwachen Regionen wie in Holzhau sei kein Geld vorhanden, für Asylbewerber und die Integrationspolitik dagegen schon. Allein im vergangenen Jahr hätten 280.000 Personen Asyl in Deutschland gesucht - trotz der geschlossenen Balkanroute. "Ich weiß nicht, aus welchen Löchern die kommen", so Hessenkemper. (kok)