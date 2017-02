Anwohner-Parken auf Freiberger Obermarkt endet

erschienen am 22.02.2017



Freiberg. Das Anwohner-Parken auf dem Freiberger Obermarkt endet am Freitag um 15 Uhr. "Alle Fahrzeugführer mit Anwohnerparkschein, die die Stellflächen auf genutzt haben, werden gebeten, ihre Fahrzeuge ab Freitag wieder auf den bekannten, in der Altstadt ausgewiesenen Stellflächen abzustellen", teilte Tiefbauamtsleiter Tom Kunze mit. Für Anwohner der Innenstadt waren ab 12. Januar aufgrund der starken Schneefälle zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen worden. Dafür wurde der dem Ratskeller zugewandte Teil des Obermarktes genutzt. Angesichts der geänderten Wetterlage werde das Anwohnerparken dort aufgehoben. (fp)