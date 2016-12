Asylkosten in Mittelsachsen steigen um 1,5 Millionen Euro

erschienen am 14.12.2016



Freiberg. Der Landkreis Mittelsachsen muss für dieses Jahr 1,5 Millionen Euro mehr Ausgaben für die Unterbringung von Asylbewerbern aufbringen. Dem haben die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses am Mittwochnachmittag auf ihrer Sitzung in Freiberg einstimmig zugestimmt. Uwe Liebscher, Chef der Kreistagsfraktion der Freien Wähler, enthielt sich der Stimme. Grund für den Anstieg: die Pauschale vom Land, die derzeit bei 10500 Euro pro Asylbewerber und Jahr liegt, deckt die tatsächlichen Kosten nicht. Diese liegen bei rund 10760 Euro pro Person und Jahr. In Mittelsachsen sind in diesem Jahr laut Kreisverwaltung 2560 Asylbewerber untergebracht gewesen.

Uwe Liebscher und Ralf Börner (CDU) kritisierten, dass 1,5 Millionen Euro für Asylbewerber ausgegeben werden und so nicht für andere Zwecke zur Verfügung stünden. Landrat Matthias Damm (CDU) mahnte erneut eine Übernahme der tatsächlichen Kosten durch das Land an. "In Bayern geht das ganz einfach." Dort könnten die Landräte die Kosten direkt vom Freistaat abbuchen. Die gestiegenen Asylkosten in Mittelsachsen können laut Kreiskämmerer Andreas Müller "glücklicherweise über die 2016 gesunkenen Kosten für Unterbringung und Heizung" von Bedürftigen finanziert werden (hh)