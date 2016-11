Auto überschlägt sich - drei Menschen verletzt

07.10.2016

freiepresse.de

Freiberg

Steve Conrad

19-Jährige überschlägt sich mit Renault

Mittelsaida. Eine 19-Jährige hat am Freitag in Mittelsaida die Kontrolle über ihren Renault verloren. Auf der Straße Röhrenbohrer fuhr der Wagen in den Straßengraben, ... weiterlesen