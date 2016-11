Bergakademie Freiberg: Wissenschaftler weihen neuen Versuchsstand ein

erschienen am 30.11.2016



Freiberg. Wissenschaftler der Technischen Universität Bergakademie Freiberg haben am Mittwoch einen neuen Forschungsstand in ihrem Forschungs- und Lehrbergwerk in Betrieb genommen. An dem Versuchsstand wollen sie erproben, wie sie die beiden Elemente Indium und Germanium aus dem Erzgestein gewinnen können, sagte Helmut Mischo, Professor für Rohstoffabbau und Spezialverfahren, bei der Eröffnung des Versuchsstands. Dazu setzen die Forscher aus verschiedenen Fachbereichen das als umweltschonend geltende Verfahren der mikrobiellen Laugung ein, bei dem Bakterien in das Gestein eingebracht werden.

Die Nachfrage nach Indium und Germanium sei in der Hightech-Industrie besonders hoch, der weltweite Bedarf steige. Zugleich sei es immer schwieriger, indium- und germaniumhaltige Sulfiderze und damit Indium und Germanium zu gewinnen, da dafür in immer tiefer liegende und komplexere Gesteinsschichten vorgedrungen werden müsse, so Mischo. Gefördert wird die Forschungsarbeit unter Tage von der Dr.-Erich-Krüger-Stiftung nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden Erika Krüger mit rund fünf Millionen Euro. (rict)