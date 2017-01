Besondere Pinocchio-Aufführung im Tivoli

erschienen am 11.01.2017



Freiberg. Auch das stürmische Winterwetter konnte am Mittwochabend einer besonderer Aufführung im Freiberger "Tivoli" nichts anhaben. Alle Künstler, die im Stück "Carissimo Pinocchio - Liebster Pinocchio" mitwirken, erreichten den Veranstaltungsort. An der Aufführung beteiligt sind Menschen mit und ohne Behinderungen aus dem Raum Mittelsachsen und Chemnitz. Alle diese Teilnehmer stellten auch, teilweise mit Unterstützung durch die Werkstatt des Künstlers Furlan und des Förderkreises Centro Arte Monte Onore in Ehrenberg, die benötigten Masken und Kostüme selbst her und haben sich auch die Spielszenen selbst erdacht. Das Stück wird nach der Aufführung im Freiberger Tivoli und am 14. und 15. Januar auch im Schauspielhaus in Chemnitz gezeigt. (fp)