Bewohner schlägt mit Gummihammer auf Security-Mitarbeiter ein

erschienen am 28.04.2017



Freiberg. Ein 45-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag mit einem Gummihammer auf einen 26-Jährigen eingeschlagen. Der Vorfall ereignete sich in einer Freiberger Asylunterkunft an der Chemnitzer Straße. Laut Polizei war der 26-Jährige ein Mitarbeiter einer Security-Firma in der Unterkunft und musste nach dem Angriff ambulant behandelt werden; der 46-Jährige wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Bereits im Verlauf des Tages zeigte sich der 45-jährige Bewohner gewaltbereit. So hatte er Sachen im Gebäude beschädigt und sich darüber anschließend mit dem Security-Mitarbeiter gestritten. Diese Auseinandersetzung eskalierte vermutlich am Nachmittag. (fp)