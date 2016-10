"Blitz für Kids" an Freiberger Carl-Böhme-Grundschule eröffnet

erschienen am 17.10.2016



Freiberg. Die landesweite Verkehrsüberwachungsaktion "Blitz für Kids" ist heute früh an der Freiberger Carl-Böhme-Grundschule eröffnet worden. Angekündigt dafür war sogar Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU), doch er hatte den Termin kurzfristig abgesagt. So war das Polizeimaskottchen, Dinosaurier "Poldi", der unumstrittene Mittelpunkt. Gemeinsam mit Kollegen vom Polizeirevier Freiberg kontrollierten die Grundschüler, ob sich auf der Tempo-30-Strecke auch alle Fahrer an die vorgegebene Geschwindigkeit hielten.

Für korrekte Fahrweise verteilten die Kinder als Dankeschön grüne Karten, bei Fehlverhalten gelbe. Mit der Aktion, die die Polizei seit 1995 gemeinsam mit dem ADAC Sachsen regelmäßig durchführt, sollen in den letzten beiden Oktoberwochen Fahrzeugführer zum umsichtigen Verhalten besonders vor Grundschulen und entlang von Schulwegen angehalten werden. (wjo)